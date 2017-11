Bizalmatlansági indítvány a lengyel kormány ellen

2017. november 24. 18:10

Bizalmatlansági indítványt nyújtott be pénteken a lengyel ellenzéki Polgári Platform (PO) a kormány ellen - jelentette be parlamenti sajtóértekezletén a fő ellenzéki párt elnöke, Grzegorz Schetyna.

Schetyna indoklása szerint a kormányzó konzervatív Jog és Igazságosság (PiS) párt eltűrte, hogy a legnagyobb lengyel nemzeti ünnepen, a november 11-i függetlenség napján tartott varsói felvonuláson rasszista, antiszemita, idegengyűlölő jelszavak is elhangozzanak, és az ünnep után sem kezelte megfelelően a történteket.



A jobbközép liberális ellenzéki párt bejelentésére a PiS nevében Ryszard Terlecki, a szejm elnökhelyettese reagált, hazugságnak minősítve Schetynának a rasszizmusra, antiszemitizmusra és idegengyűlöletre vonatkozó kijelentéseit. Az indítvány célja Terlecki szerint az, hogy növelje a sikertelen politikát folytató PO népszerűségét.



A bizalmatlansági indítvány fő indokaként használt hagyományos függetlenség menetét idén mintegy 60 ezer ember részvételével tartották meg. A tüntetők által hordozott, rasszistaként értelmezhető transzparensek ügyében a varsói kerületi ügyészség indított nyomozást. Csütörtöki belügyminisztériumi közlés szerint a menetet rögzítő rendőrségi felvételek elemzésekor eddig összesen öt, jogsértőnek minősíthető transzparenst azonosítottak a tömegben.



Az indítványt leghamarabb a szejm december 6-án kezdődő ülésén vitatják meg.



A rasszista jelszavak hangoztatását elítélte közvetlenül a felvonulás után mások között Jaroslaw Kaczynski, a PiS elnöke és Andrzej Duda államfő is. Kaczynski ugyanakkor lengyelországi viszonylatban "a legmarginálisabb margónak" minősítette az incidenseket, és azt sem zárta ki, hogy provokáció történhetett. A rasszista jelszavaktól a menet szervezői, a parlamenten kívüli úgynevezett nemzeti körök is elhatárolódtak.



A függetlenség napi varsói eseményekre hivatkoztak az Európai Parlament (EP) egyes képviselői is a múlt heti, a lengyel jogállamiságról rendezett vitán. Az EP liberális képviselőcsoportját vezető Guy Verhofstadt azt mondta, hogy "több ezer fasiszta, újnáci, fehér fajvédő masírozott Varsó utcáin". Verhofstadt szavai felháborodást keltettek a lengyel társadalom konzervatív részében, határozottan visszautasította őket többek között Beata Szydlo lengyel miniszterelnök is.



A PO már idén tavasszal is benyújtott egy bizalmatlansági indítványt Beata Szydlo kormányával szemben, ezt a PiS-többségű szejm idén áprilisban elutasította.



A lengyel alkotmány szerint a kormánnyal szembeni bizalmatlansági indítvány feltétele egy miniszterelnök-jelölt előterjesztése. Korábbi bejelentések szerint a PO Grzegorz Schetyna pártelnököt nevezi meg kormányfőjelöltjeként.

MTI