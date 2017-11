Scotland Yard: nincs nyoma lövöldözésnek

2017. november 24. 21:22

A londoni rendőrség péntek esti közleménye szerint nincs nyoma annak, hogy lövöldözés lett volna a híres bevásárlóutca, az Oxford Street környékén, amelyet nem sokkal korábban lövésekről érkezett bejelentések miatt kiürítettek. A Scotland Yard közölte, hogy az incidenst lezártnak tekinti és a vizsgálatot befejezte.

A rendőrségi közlemény szerint pénteken kora este rövid idő alatt számos bejelentés érkezett a vészhelyzeti 999-es telefonszámra arról, hogy az Oxford Streeten és az Oxford Circus metróállomáson több helyen lövések dördültek.



A tájékoztatás szerint az információ természete miatt a londoni rendőrség a terrorcselekmények esetére kidolgozott műveleti tervnek megfelelően reagált, és ennek alapján fegyveres rendőri egységeket is a helyszínre vezényelt.



A környék sürgősséggel elvégzett átkutatása során - amelyben a brit közlekedési rendőrség egységei is részt vettek - a rendőrök mindazonáltal sem sérülteket, sem esetleges elkövetőket nem találtak, és tűzfegyver-használatra sem leltek bizonyítékot - közölte péntek este a Scotland Yard.



A tájékoztatás szerint a lakosság megnyugtatására egyes helyeken még egy ideg fenntartják a kordonokat és a fokozott rendőri jelenlétet.



Az incidens miatt lezárt két környékbeli metróállomást, az Oxford Circus és a Bond Street megállót mindazonáltal már újranyitották, a metróközlekedés ismét zavartalan. A metróforgalmat a vizsgálat idejére sem állították le, de a szerelvények a két állomáson nem álltak meg.



A helyszínre számos rendőrségi és tűzoltójármű vonult fel, és fegyveres rendőri egységek is ellepték a környéket, de mentőautókat nem lehetett látni. A Scotland Yard közölte, hogy a vizsgálatba nem kapcsolódott be terrorelhárító különleges ügyosztálya.



A Scotland Yard közölte, hogy aki a korábbi rendőrségi felhívásnak megfelelően a környékbeli épületekben keresett menedéket, most már nyugodtan távozhat onnan.



Előzőleg komoly pánik tört ki a bevásárlóutcáiról híres, rendkívül zsúfolt városrészben, miután híresztelések terjedtek el arról, hogy valahol a környéken lövések dördültek.



A negyedben több tízezres tömeg vásárolt a Nagy-Britanniában is meghonosodott nagy november végi kiárusítás, a Black Friday estéjén.



Nagy-Britanniában jelenleg a második legmagasabb szintű terrorkészültség van érvényben. Ez a hivatalos meghatározás alapján súlyos terrorfenyegetettséget jelent és azt tükrözi, hogy a brit biztonsági szolgálatok megítélése szerint jelentős valószínűséggel lehet számítani terrortámadási kísérletre.



Március óta öt terrorcselekményt követtek el Nagy-Britanniában, e támadásoknak összesen 35 halálos áldozatuk volt. A legsúlyosabb merénylet májusban, egy manchesteri popkoncert helyszínén történt, ahol egy öngyilkos merénylő pokolgépet robbantott, 22 embert, köztük hét gyermeket megölve.

MTI