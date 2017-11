Megnyílt a pozsonyi karácsonyi vásár

2017. november 24. 21:26

A pozsonyiak közös karácsonyfáján elhelyezett díszkivilágítás bekapcsolásával hivatalosan is megnyitotta kapuit pénteken az idei pozsonyi karácsonyi vásár.

A már évek óta több tízezer látogatót Pozsonyba vonzó városi rendezvényt ezúttal is a főpolgármester, Ivo Nesrovnal nyitotta meg, a zsúfolásig megtelt Fő téren felállított karácsonyfa világításának bekapcsolásával.



A december 22-éig tartó vásár egyidejűleg zajlik az óváros több részén. A központi helyszín ezúttal is a Fő téren és a Ferencesek terén kialakított, száz standból álló vásárváros, valamint a Fő téri nagyszínpad, ahol könnyű-, komoly- és népzenei előadók sora lép majd fel. Az egykori Kossuth, ma Hviezdoslav téren, a régi nemzeti színház előtt az óváros önkormányzata üzemeltet egy negyvenstandos vásárt. A főváros által a Fő téren állított fa egy 12 méteres amerikai duglászfenyő, az óvárosi önkormányzat vásárát pedig egy 15 méteres ezüstfenyő díszíti.



A standok többségében népművészeti termékeket, karácsonyi ajándékokat és díszeket árulnak, néhányat különböző nonprofit szervezetek üzemeltetnek, a többi pedig az étel-italkínálatról hivatott gondoskodni.



A civil szervezetek standjai között már negyedik éve, egyetlen magyar szervezetként képviselteti magát a Pozsonyi Kifli polgári társulás, amelyet a többnemzetiségű Pozsony múltja bemutatásának céljával hoztak létre. A polgári társulás egyik társalapítója, Papp Sándor, az MTI-nek elmondta: standjuknál, ahol elsősorban könyveket árulnak, leginkább helyi, illetve a városba turistaként látogató magyarok állnak meg, de a város története iránt érdeklődő lokálpatrióta szlovákok körében is évről évre nő a tevékenységük iránti érdeklődés.

Fokozott biztonsági intézkedéseket vezetnek be Pozsonyban a karácsonyi időszakban

A közelmúlt európai terrortámadásai miatt fokozott biztonsági intézkedéseket vezetnek be Pozsonyban a karácsonyi időszakra - közölte a Pozsony megyei rendőrkapitányság sajtóosztálya pénteken az MTI-vel.

A fokozott biztonsági intézkedések részeként Pozsonyban az egész karácsonyi időszakra 24 órássá teszik, és a létszámában is megerősítik a rendőrségi jelenlétet a város minden olyan közterületén, ahol feltételezhető, hogy nagyobb tömegmozgásra lehet számítani.



Ezenfelül a város központi karácsonyi vásárainál, amelyek biztonsági szempontból kiemelt veszélyeztetettségű rendezvénynek számítanak, olyan műszaki akadályokat helyeznek el, amelyek lehetetlenné teszik, hogy oda gépjárművek behajtsanak. A város központjában lévő Hviezdoslav téren, amely az óváros önkormányzata által rendezett karácsonyi vásár helyszíne, már péntek délután kihelyezték az erre a célra szolgáló vasbeton akadályokat. A szomszédos Fő téren, ahol pedig péntektől december 22-ig a fővárosi önkormányzat szervezésében lesz karácsonyi vásár, a következő napokban helyeznek ki hasonló akadályokat - közölte a rendőrség. A már említetteken kívül más - taktikai okokból nem pontosított - biztonsági intézkedéseket is hoznak - tették hozzá.



A november utolsó hétvégéjétől a karácsonyi ünnepekig nyitva tartó vásár már évek óta a legtöbb látogatót a városba vonzó rendezvénynek számít Pozsonyban. A vásár idején, annak helyszínein naponta több tízezer ember fordul meg.







MTI