Új francia kormányszóvivő és kisebb kormányátalakítás

2017. november 24. 22:28

Emmanuel Macron francia államfő egyik legközelebbi politikustársát, Benjamin Griveaux-t, a gazdasági minisztérium eddigi államtitkárát nevezte ki péntek este az új kormányszóvivőnek.

A tisztséget eddig betöltő Christophe Castanert múlt szombaton választotta meg vezetőjének az államfő pártja, a Köztársaság lendületben (LREM), ezért kénytelen volt távozni a kormányszóvivői székből. A politikus ugyanakkor a kormány tagja marad a parlamenti kapcsolatokért felelős államtitkárság vezetőjeként, amely tisztséget eddig is betöltötte.



Az államfővel egyidős Benjamin Griveaux (mindketten decemberben ünneplik a negyvenedik születésnapjukat) az LREM egyik alapítója, a tavaszi elnökválasztási kampányban Emmanuel Macron szóvivője volt, korábban a Szocialista Párt színeiben politizált.



A jobboldalról érkezett Edouard Philippe által vezetett kormányba további két új tagot is kinevezett Emmanuel Macron.



A 39 éves szocialista Olivier Dussopt a közszolgálatért felelős államtitkár lett a költségvetési tárcánál, míg az üzleti szférából érkező 49 éves, pártonkívüli Delphine Gény-Stéphann vette át Benjamin Griveaux államtitkárságát a gazdasági tárcánál.



Az LREM hétvégi kongresszusát követően eredetileg a hét elejére várt kormányátalakítást azért csak pénteken jelentette be az elnöki hivatal, mert az új kormánytagok vagyonbevallását előzetesen ellenőrizte a közélet átláthatóságért felelős hatóság.

MTI