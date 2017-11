Az MSZP közös kiállást követel a nők elleni erőszak ellen

2017. november 25. 16:29

Az MSZP a politikai pártoknak és politizáló civil szervezeteknek címzett felhívásban követeli, hogy valamennyien támogassák a nők elleni és a családon belüli erőszak megelőzéséről és felszámolásáról szóló Isztambuli Egyezmény magyarországi kihirdetését.

Gurmai Zita, a szocialisták nőtagozatának elnöke és Bangóné Borbély Ildikó, az MSZP országgyűlési képviselője szombaton, a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja alkalmából tartott sajtótájékoztatót Budapesten.



A nők elleni erőszak kérdése nem válhat pártpolitikai csatározások martalékává - mondta Gurmai Zita, hozzátéve, ebben az ügyben nem számít, hogy ki baloldali, jobboldali, liberális vagy zöld.



Kiemelte, Magyarországon minden ötödik nő van kitéve szexuális zaklatásnak, amelybe átlagosan hetente egyikük bele is hal, miközben a családon belüli erőszak miatt havonta egy gyermek is életét veszti.



Gurmai Zita tűrhetetlennek nevezte, hogy - szerinte - a kormány nem tesz semmit ez ellen. "Hazánk neve nem Macsóország, hanem Magyarország" - fogalmazott, megjegyezve, az Isztambuli Egyezmény ratifikációja azért sem történhet meg, mert ahhoz Magyarországnak változtatnia kellene az intézményrendszerén, továbbá a rendőrséget és az ügyészséget is fel kellene készítenie a családon belüli erőszak elleni hatékonyabb fellépésre.



"De ez nem lehet mentség ott, ahol van pénz stadionokra, kormányhivatalok költöztetésére, sok milliárd forint arra, hogy úszók ugráljanak a Duna vízébe" - mondta az MSZP nőtagozatának vezetője.



Bangóné Borbély Ildikó hozzátette, a kormánypártok a héten jelentették ki, hogy nem ratifikálják az egyezményt, mivel az, szerintük, szembe megy a hagyományos családi értékekkel. A Fidesz-KDNP ezzel azt mondta ki, hogy a hagyományos családmodellben támogatják a nők, gyermekek, fogyatékosok, nyugdíjasok bántalmazását - fogalmazott a szocialista képviselő, aki a gyűlölet pártjának nevezte a Fideszt.

MTI