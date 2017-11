A Fidesz szerint az ellenzék összehangoltan támad

2017. november 25. 17:34

Több ellenzéki párt is megkérdőjelezte a nemzeti konzultáció során visszaküldött ívek számáról szóló kormányzati tájékoztatást szombati közleményében. A Fidesz szerint az ellenzék összehangoltan támad, mert meg akarja akadályozni, hogy az emberek elmondják véleményüket a bevándorlók betelepítéséről.

A Jobbik szombati, az MTI-nek küldött közleménye szerint "a Fidesz lebukott: sokadjára derült ki, hogy a nemzeti konzultációra kamu nevekkel, kamu adatokkal mindenki annyiszor válaszolhat elektronikusan, ahányszor csak akar". Azt írták, hogy míg a kormány majdnem kétmillió visszaküldött konzultációs ívről beszél, az azzal foglalkozó ügyintéző egymillióról se tud.



Szerintük a kabinet "nem létező személyekkel folytat konzultációt egy olyan tervről, amiről épp csak a szakszolgálatok nem tudnak".



Az ellenzéki párt teljes kudarcnak tartja a konzultációt, és úgy vélekedik, érthető, miért nyúl a Fidesz "egyre aljasabb és szánalmasabb eszközökhöz" a Jobbik elleni harcában. "Értjük azt is, hogy Orbán Viktor elől - mint a diktátorok elől általában - el kell titkolni a valós adatokat, nehogy a várható dühroham fejeket követeljen, de még a miniszterelnöknek is el kell fogadnia: a népet becsapni nem lehet, hülyének nézni meg szigorúan tilos" - olvasható a Jobbik közleményében.



Az LMP rövid közleményében úgy vélekedett, hogy a kormány "az elcsalt +konzultációval+ nem csak azokat sérti vérig, akik visszaküldték az íveket: hazudozásával minden magyart hülyének néz".



Szigetvári Viktor, az Együtt választmányának elnöke, az MTI-hez szombaton eljuttatott közleményében arról tájékoztatott, hogy közérdekű adatigényléssel fordul a Miniszterelnökséghez, a Magyar Postához és a Belügyminisztériumhoz annak érdekében, hogy megtudja, egészen pontosan hány darab nemzeti konzultációs válaszborítékot adtak postára a magyar állampolgárok a jelenleg folyó nemzeti konzultáció során. Szerinte "nagy valószínűséggel hazudik a kormányzati propagandagépezet a visszaküldött konzultációs ívek számáról".



A Fidesz úgy reagált közleményben az MTI-nek, hogy az ellenzéki pártok összehangolt támadást indítottak a nemzeti konzultáció ellen, mert meg akarják akadályozni, hogy a magyarok elmondják a véleményüket a migránsok betelepítési tervéről.



"Ugyanaz az ellenzék próbálja most ellehetetleníteni a nemzeti konzultációt, amely korábban még a bevándorlást és a kötelező kvótát is letagadta, hogy aztán megszavazza azt az Európai Parlamentben. Az ellenzék felháborító akciói és nyilatkozatai csak újabb ok arra, hogy a magyarok hallassák a hangjukat és elmondják a véleményüket a Soros-tervről" - közölte a kormánypárt.

