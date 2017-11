NB I - Újpesti siker a Diósgyőr ellen Debrecenben

2017. november 25. 17:52

Az Újpest 2-1-re győzött Debrecenben a Diósgyőr vendégeként szombaton a labdarúgó OTP Bank Liga 17. fordulójában.

OTP Bank Liga, 17. forduló:

Diósgyőri VTK - Újpest FC 1-2 (1-2)



Debrecen, 1000 néző, v: Pintér Cs.

gólszerzők: Ugrai (29.), illetve Novothny (1., 38.)

sárga lap: Lipták (64.), illetve Litauszki (70.)



DVTK: Antal - Nagy T., Lipták, Karan, Tamás M. (Delgado, a szünetben) - Vela, Busai, Kocsis G. (Forgács, a szünetben) - Ugrai, Joannidisz, Óvári (Bacsa, 72.)



Újpest: Pajovic - Pauljevic, Pávkovics, Litauszki, Balázs B. - Windecker, Szankovics - Nwobodo, Nagy D. (Kálnoki-Kis, 89.), Zsótér (Mohl, 67.) - Novothny (Tischler, 81.)



Mindössze 34 másodpercet kellett várnia a csekély létszámú szurkolótábornak az első gólra: az Újpest gyakorlatilag a középkezdés után azonnal eredményes támadást vezetett, s megszerezte a vezetést. A Diósgyőrnek bő 20 percre volt szüksége, hogy rendezze a sorait és "magához térjen" a gyorsan bekapott gól után. A mérkőzés jó iramban zajlott, s a 30. percben az egyenlítés is összejött a borsodi együttesnek. Nem örülhetett azonban sokáig a "hazai csapat", nyolc perccel később ugyanis a lila-fehérek újabb gólt szereztek.



Fordulás után is maradt az újpesti fölény, a fővárosi együttes irányította a mérkőzést, veszélyesebben is futballozott ellenfelénél, így megérdemelten vitte el a három pontot.

MTI