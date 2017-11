NB I - Fölényesen nyert a Debrecen a fővárosban

2017. november 25. 17:59

A Debrecen eredményes támadójátékkal, négygólos különbséggel legyőzte a Vasast a labdarúgó OTP Bank Liga 17. fordulójában, a Szusza Ferenc Stadionban.

A DVSC a Ferencvárostól és a Videotontól elszenvedett vereség után gyűjtötte be a három pontot, a Vasas viszont sorozatban az ötödik mérkőzésén maradt nyeretlen.



OTP Bank Liga, a 17. forduló:

Vasas FC-Debreceni VSC 1-5 (0-2)



Szusza Ferenc Stadion, 1000 néző, v.: Erdős

gólszerzők: Ádám (81., 11-esből), illetve Takács T. (17., 36.), Sós (72.), Mengolo (91., 93.)

sárga lap: Berecz (92.), illetve Varga K. (26.)



Vasas FC: Kamenár - Benes, James, Burmeister - Vogyicska (Vergosz, 62.), Vida, Berecz, Hangya - Gaál, Ádám, Remili (Pavlov, 62.)



Debreceni VSC: Nagy S. - Bényei, Kinyik, Mészáros N., Ferenczi - Bódi (Csősz, 89.), Jovanovic, Filip, Varga K. (Sós, 71.) - Könyves, Takács T. (Mengolo, 79.)



Takács Tamás duplájával az első félidő végére kétgólos előnybe került a szép támadásokat vezető vendégcsapat. A Vasas már egygólos hátrányban tudta csak felvenni a mérkőzés ritmusát, de gólveszélyt nem jelentett.



A második játékrészben is több helyzetet dolgozott ki a Debrecen, amely a félidő közepén növelte előnyét az egy perccel korábban beállt Sós Bence jóvoltából. A Vasas büntetőből szépített, majd még kapufáig is eljutott, de érdemben nem volt képes veszélyeztetni a vendégek sikerét, már csak azért sem, mert az ugyancsak csere Justin Mengolo két kontratámadás végén a Vasas kapujába talált a ráadásban.

MTI