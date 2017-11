NB I - A Videoton magabiztos sikert aratott a Paks ellen

2017. november 25. 18:02

Az éllovas Videoton szombaton mindkét félidőben egy gólt szerezve magabiztosan legyőzte a kapura veszélytelen vendég Paksot a felcsúti Pancho Arénában a labdarúgó OTP Bank Liga 17. fordulójában.

OTP Bank Liga, 17. forduló:

Videoton FC-Paksi FC 2-0 (1-0)



Felcsút, 1521 néző, v.: Kassai

gólszerzők: Lazovic (32., 11-esből), Nego (84.)

sárga lap: Hadzic (19.), Fejes A. (27.), Pátkai (38.), illetve Simon Á. (18.), Gévay (72.)



Videoton FC: Kovácsik - Nego, Juhász R., Fejes A., Stopira - Géresi (Henty 85.), Varga J., Pátkai, Hadzic - Lazovic (Kovács I. 87.), Scepovic (Szolnoki 77.)



Paksi FC: Verpecz - Kulcsár D., Lenzsér, Gévay, Szabó J. - Papp K., Simon Á. - Haraszti (Hajdú 85.), Bertus, Hahn - Szakály D. (Nikházi 74.)



Negyedórát kellett várni az első komoly lehetőségre, akkor a paksi hálóőrnek egy támadáson belül kétszer is hatalmas bravúrral kellett megóvnia kapuját a góltól. Félóra elteltével már Verpecz is tehetetlen volt: előbb a kiugró Scepovicot buktatta a büntetőterületen belül, majd Lazovic tizenegyesénél sem volt esélye a védésre.



Fordulást követően átvette a kezdeményezést a Paks, de támadásai nem voltak igazán veszélyesek. A Videoton a 84. percben döntötte el a három pont sorsát, amikor Géresi kiugratása után Nego a kapust is kicselezve passzolt az üres kapuba.

MTI