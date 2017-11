Megérkezett az ország karácsonyfája

2017. november 25. 22:25

Egy hónap van karácsonyig. Egyre több helyen nyílnak meg az adventi vásárok, jégpályák, és sorra állítják fel a köztéri fenyőfákat is. A fővárosi Kossuth térre is megérkezett az ország karácsonyfája: egy több tonnás, 20 méter magas ezüstfenyő.

MTI Fotó: Máthé Zoltán

Daruval emelték ki ezt a 15 méteres lucfenyőt Pécsett az egyik családi ház udvarából, majd a Fő térre vitték, ahol fel is állították. Ez lesz idén a város karácsonyfája. Egy helyi nő ajánlotta fel. Még kislány volt, amikor édesapja elültette.

Debrecen főterére egy óriás ezüstfenyő került. Szilágyi János adományozta a városnak.

1985-ben, amikor elültettük, úgy döntöttem, hogy fel fogom ajánlani Debrecen városának és örülök, hogy az emberek karácsonyához hozzá tudok járulni” – mondta.

Az ország karácsonyfája is megérkezett Budapestre, a Kossuth térre. A több tonnás és csaknem húsz méteres fenyőt egy tököli nyugdíjas házaspár ajánlotta fel. A fát jövő hét közepén díszítik és vízkeresztig lesz látható.

Közben már a fenyőültetvényeken is javában készülnek a karácsonyra. A Zala megyei Surdon naponta több száz fát vágnak ki és hálóznak be. Kiszállításuk a jövő héttől kezdődik. A termelők szerint idén is a luc, az ezüst és a normann lesz a legkeresettebb.

Ezen a hétvégén sorra nyílnak az adventi vásárok is. A budapesti Szent István téren már ünnepi a hangulat. Kézműves termékekből, édességekből és karácsonyi díszekből is lehet válogatni. És már sül a kürtöskalács és gőzölög a forralt bor a veszprémi adventi vásárban is: karácsonyig több mint 100 programmal várják az ide látogatókat.

Szegeden két helyen, a Széchenyi és a Dóm téren is megnyílt az adventi vásár. Hömpölygött a tömeg szombaton a pavilonok között. Voltak, akik csak nézelődtek, mások már vásároltak is.

hirado.hu - M1 Híradó