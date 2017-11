Nem javasolt most Egyiptomba utazni

2017. november 26. 09:29

Egyre több jel utal arra, hogy az Iszlám Állam állhat a tegnapi egyiptomi robbantás mögött. Kiderült: a támadók a szervezet zászlaját lobogtatták, mielőtt egy mecsetben robbantottak, majd tüzet nyitottak a menekülőkre. A merényletben több min 300-an meghaltak, köztük 27 gyermek, és csaknem 130-an megsebesültek. Szakértők szerint egy stratégia részei lehetnek az imahelyek elleni merényletek.

A merénylet stratégiai szintű támadás volt, hiszen nagy mértékben kihathat Egyiptom jövőjére – mondta Kis-Benedek József biztonságpolitikai szakértő az M1 Ma este című műsorában.

Hozzátette: lehetséges, hogy az egyiptomi terrorellenes stratégiát emiatt megváltoztatják; a Sínai-félszigeten négy zóna van, ahová a rendőrség és a hadsereg csak bizonyos létszámmal és fegyverzettel mehet be, ezt a nemzetközi szervezet, az MFO ellenőrzi. Vagyis eleve kevés a védekezési lehetőség, jóllehet, az elmúlt évek következtében Izrael hozzájárult ahhoz, hogy a szerződést most megváltoztassák – fűzte hozzá a szakértő.

Bir-el-Abd, 2017. november 24. Videofelvételről készített felvétel emberekről a Sínai-félszigeten fekvő Bír-el-Abdban elkövetett tömeggyilkos merénylet helyszínén 2017. november 24-én. (MTI/EPA)

Kis-Benedek József arról is beszélt, hogy az Iszlám Államnak az egyiptomi terrorszervezet hűségesküt tett. Megindult a harc az utódlásért, az egyik akár a Sínai-félszigeten található szervezet is lehet, de lehet a Boko Haram, vagy az al-Kaida is.

Az egyiptomi kormánynak most az a legnagyobb problémája, hogy ebben a merényletben valószínűleg olyan személyek vettek részt, akik egyiptomi állampolgárok.

Az egyiptomi rendőrök és katonák – akiket a különböző ellenőrzőpontokra szállítanak – szinte félnek, hiszen nagyon sok rendőrt és katonát öltek meg – mondta a biztonságpolitikai szakértő, aláhúzva azt is, hogy most nem javasolt most a turistáknak Egyiptomba látogatni.

Az egyiptomi gazdaság bevételének második legfontosabb forrása a turizmus, amely most nagyot zuhant. A merényletek éppen azért történnek, mert az arab országok gyengítése a terrorszervezetek célja. Sajnos sikerrel is jártak – húzta alá.

Az egyiptomi kormány kemény intézkedéseket vezet be, és az egyetlen lehetőség, hogy teljesen felszámolják ezt a területet nagyobb erőkkel odavezérelve – mondta Kis-Benedek József.

hirado.hu - M1 Ma Este