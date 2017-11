A horvát államfő népszerűsége nőtt, a pártoké csökkent

2017. november 26. 11:13

Nőtt Kolinda Grabar-Kitarovic horvát államfő népszerűsége az után, hogy többször is bírálta a jobboldali Horvát Demokratikus Közösség (HDZ) által vezetett kormányt, ugyanakkor csökkent a vezető pártok támogatottsága - írta a Jutarnji List című horvát napilap vasárnap.

A Crobarometar novemberi felmérése szerint Kolinda Grabar-Kitarovic vezeti a legnépszerűbb politikusok listáját, jelenleg a választópolgárok 64 százalékának van pozitív véleménye az államfőről, októberben ez az arány 50 százalék volt.



A lap szerint a kormány bírálatával Kolinda Grabar-Kitarovic nem veszítette el a HDZ szimpatizánsait - ez a párt jelölte három éve Grabar-Kitarovicsot az államfői posztra - sőt, újabb támogatókat nyert vele.



Az államfő nemrég felrótta a kormánynak, hogy nem tesznek meg mindent annak érdekében, hogy Horvátország ne maradjon le a többi uniós országtól. Számos reformot kellene bevezetni és projektet megvalósítani, amelyekről már évek óta csak beszélnek, de sehogy sem válnak valóvá. "Annak ellenére, hogy mindannyian egyetértünk szükségességükben, nincs megértés és politikai akarat megvalósításukra, ami teljesen elfogadhatatlan számomra"- hangsúlyozta.



Andrej Plenkovic horvát kormányfő népszerűsége jelenleg 43 százalékon áll, így a negyedik helyen végzett. Megelőzi őt Vilibor Sincic, az ellenzéki Élőlánc (Zivi Zid) politikai szervezet elnöke (53 százalék) és Bozo Petrov, a szintén ellenzéki Híd Függetlenek Listája (Híd) elnöke is (50 százalék). A legkisebb népszerűséggel Davor Bernardic, a legnagyobb ellenzéki párt, a Szociáldemokrata Párt (SDP) elnöke bír, mindössze a megkérdezettek 33 százalékának van róla pozitív véleménye.



A felmérés szerint mindkét nagy vezető pártnak csökkent a támogatottsága az elmúlt időszakban. A HDZ a közvélemény-kutatásokban továbbra is vezet, az első helyen végzett 30,2 százalékkal, de negyedik hónapja veszít népszerűségéből. Csökkent az SDP támogatottság is, 21,2 százalékkal a második helyen áll. Nőtt azonban a Zivi Zid népszerűsége, amely így az 11,7 százalékkal a harmadik helyen végzett, megelőzve a Híd pártot, amellyel a HDZ idén tavasszal szakította meg a koalíciót és amely a felmérések szerint most 7,5 százalékon áll.



Horvátország évek óta rossz irányba halad - ezt jelenleg a szavazók 74 százaléka gondolja így. A kormány politikájával a megkérdezettek 29 százaléka ért egyet, 62 százaléka nem.

MTI