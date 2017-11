Abu-dzabi Nagydíj - Bottas indul az élről

2017. november 26. 12:20

Valtteri Bottasé lett a 2017-es F1-es szezon utolsó pole pozíciója. A finn először nyert sorozatban két időmérő edzést, ez finnként utoljára Kimi Räikkönennek sikerült 2006-ban Németországban és Magyarországon. A kétszeres futamgyőztes pályafutása és idei negyedik edzéselsőségét szerezte. Lewis Hamilton ezzel egy időben idén először maradt le sorozatban harmadszor az első rajtkockáról. Érdekesség, hogy hiába dominált idén (is) a Mercedes szombatonként, s szerezte meg a 20-ból 15 alkalommal a pole-t, ez csak a harmadik eset Bahrein és Azerbajdzsán után, hogy a teljes első rajtsor az övék.

Sebastian Vettel eközben Malajzia óta most először szorult ki az első sorból, és a monzai hazai versenyük óta először nem képviseltetik magukat ott egyik autójukkal sem. De az is Monzában fordult elő legutóbb, hogy nem volt Red Bull az első négy között. Daniel Ricciardo jóvoltából nem szakadt meg e sorozat, az ausztrál két hétvége szünet után tért vissza a legjobb tízbe és a legjobb négybe is, és Austin óta először indul jobb helyről , mint Max Verstappen.

Nico Hülkenberg megőrizte imponáló mérlegét: idén csak két alkalommal indult a csapattársánál hátrébbról, ám mivel mindkétszer műszaki hiba játszott szerepet ebben, elmondhatja, nyílt küzdelemben egész évben nem kapott ki csapattársától időmérőn. A német sorozatban harmadszor rajtol a 7. helyről, s ha itt érne célba, a Renault jó eséllyel megszerezné a konstruktőri 6. helyet.

Két ellenfelük, a Toro Rosso és a Haas tisztes távolságban van tőlük, a faenzaiak a 18. és a 20., az amerikaiak a 14. és a 16. rajtkockából indulnak. Hülkenbergre nagyobb veszélyt jelenthetnek a Force Indiák. A csapat sorozatban hatodszor van ott mindkét autójával a legjobb 10 között a rajtrácson.

A McLarennek ez most nem jött össze, Fernando Alonót az utolsó pillanatban lökték ki a Q3-ból, így a McLaren egy 11. és egy 13. hellyel búcsúzik a Hondától. A spanyolt kiszorító Felipe Massa pályafutása legutolsó versenyét a 10. pozícióból kezdi. A brazil 2009 óta valamennyi abu-dzabi futamán a top 10-en belülről rajtolhatott, s Japán óta állandóan a mezőny első felében áll.

A szezonzáró futamot az M4 Sport és az m4sport.hu 13:30-as műsorkezdéssel élőben közvetíti. Idén utoljára innen várják a versenyzők a rajtot!



Abu-dzabi Nagydíj – rajtrács:

1. 1. sor Valtteri Bottas 2. Lewis Hamilton 3. 2. sor Sebastian Vettel 4. Daniel Ricciardo 5. 3. sor Kimi Räikkönen 6. Max Verstappen 7. 4. sor Nico Hülkenberg 8. Sergio Pérez 9. 5. sor Esteban Ocon 10. Felipe Massa 11. 6. sor Fernando Alonso 12. Carlos Sainz 13. 7. sor Stoffel Vandoorne 14. Kevin Magnussen 15. 8. sor Lance Stroll 16. Romain Grosjean 17. 9. sor Pierre Gasly 18. Pascal Wehrlein 19. 10. sor Marcus Ericsson 20. Brendon Hartley*









*10 rajthelyes büntetés motorcsere miatt

m4sport.hu