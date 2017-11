Húsvétig elhúzódhat a kormányalakítás Berlinben

2017. november 26. 13:06

Akár jövő húsvétig elhúzódhat a következő német kormány megalakítása - írta a Frankfurter Allegmeine Sonntagszeitung (FAS) című vasárnapi német lap.

A lap szerint az Angela Merkel kancellár vezette Kereszténydemokrata Unióban (CDU) már eldöntötték, hogy egy újabb nagykoalíciót céloznak meg, és elvetették azt a gondolatot, hogy kisebbségi kormányt alakítsanak a testvérpárt bajor Keresztényszociális Unióval (CSU) és a Zöldekkel, és minden egyes ügyhöz megpróbáljanak többséget szervezni a szövetségi parlamentben (Bundestag).



Angela Merkel kancellár megvitatta ezt a lehetőséget a Zöldek vezetőivel, és egyeztetett a liberális Szabad Demokrata Párttal (FDP) is egy esetleges kisebbségi kormány külső támogatásáról, és végül csütörtök este a CDU-s tartományi miniszterelnökökkel abban állapodott meg, hogy inkább a 2013-ban kezdett nagykoalíció - a CDU/CSU pártszövetség és a Német Szociáldemokrata Párt (SPD) koalíciója - folytatására törekednek.



Kisebbségi kormányról csak abban az esetben lehet szó, ha az SPD teljesíthetetlen feltételekhez köti a közös kormányzás folytatását.



Mindenesetre vezető szociáldemokrata politikusok már szombaton elkezdték a feltételek megfogalmazását, így például Ralf Stegner, a párt egyik alelnöke kijelentette, hogy az SPD semmiképpen nem fogadja el az oltalmazott státuszt szerző menedékkérők családegyesítési jogának további korlátozását, és azt sem, hogy felső létszámhatárt vezessenek be a menedékkérők befogadásában.



A FAS szerint az ügyvezető szövetségi kormánynál azzal számolnak, hogy hosszú tárgyalási folyamat vezethet egy újabb nagykoalícióhoz, és akár 2018 húsvétjáig eltarthat az új kormány megalakítása. Az átmeneti időszakban az ügyvezető kormány a "konstruktív tartózkodás" politikáját követi európai uniós ügyekben, vagyis nem hoz olyan döntéseket, amelyek korlátozhatják a következő kormány mozgásterét, és "nem zár be ajtókat", amelyeket az előző nagykoalíció tárt ki - mondta a lapnak Peter Altmaier kancelláriaminiszter, ügyvezető pénzügyminiszter.



A szeptemberi Bundestag-választás után a győztes CDU/CSU az FDP-vel és a Zöldekkel kezdett tárgyalást a közös kormányzásról. A pártok színe (CDU/CSU: fekete, FDP: sárga, Zöldek: zöld) alapján Jamaica-koalíciónak nevezett kormányról folytatott tárgyalások hétfőn fulladtak kudarcba, mert az FDP kiszállt a hivatalos koalíciós tárgyalások megkezdésének lehetőségéről szóló előzetes egyeztetési folyamatból. Arra hivatkoztak, hogy a négy párt között nem alakult ki elég bizalom, és nem tudtak egyetértésre jutni Németország megújításáról.

MTI