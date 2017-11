FAS: az idézetek "valóban" Soros Györgytől származnak

2017. november 26. 13:46

A Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung (FAS) című német konzervatív lap a nemzeti konzultációról közölt írást.

A vasárnapi lap szerzője, Stephan Löwenstein kiemelte, a nemzeti konzultáció "a politikai mozgósítás eszköze", törvény nem rendelkezik róla, így jogi következményei sincsenek, millió eurós nagyságrendű költségét pedig a "magyar adófizetők" állják. Orbán Viktor kormányfő "egyre sűrűbben nyúl ehhez az eszközhöz", kormányzása hét éve alatt a mostani már a hetedik nemzeti konzultáció, és a második idén.



A kérdőívekben szereplő kérdésekkel kapcsolatban hozzátette, hogy az idézetek "valóban" Soros Györgytől származnak, aki azonban felülvizsgálta álláspontját az EU-Törökország megállapodás után, amelynek révén nagymértékben csökkent az EU-ba érkező menedékkérők száma.



Ugyanakkor elképzelésének alapja továbbra is az volt, hogy előre meghatározott létszámú csoportok, kontingensek befogadásával kell "ellenőrzés alá vonni a menekültválságot". Azonban sürgette "a külső határok ellenőrzését" is - írta a FAS szerzője.



Kifejtette, hogy a "Soros-tervről szóló elbeszélés" szerint létezik egy civil szervezetekből álló sokrétű hálózat, amely a terv végrehajtására törekszik, és még az EU-s intézmények és az Európai Parlament képviselőinek nagy része is Soros György "akaratának hajtószíjaként" tevékenykedik.



Az "állítólagos" bizonyíték minderre egy lista, amelyet egy tanácsadó cég készítette a brüsszeli Nyílt Társadalom Európai Politikai Intézetnek. Az intézet szerint viszont a nyilvános információk alapján összeállított lista "normális eszköz egy lobbiszervezet számára", rendelkezik ilyen összeállításokkal a gazdasági érdekképviseleti szervezetektől a civil szervezetekig gyakorlatilag minden intézmény, amely befolyást akar gyakorolni, és a lista semmiféle pénzmozgással nincs összefüggésben - írta Stephan Löwenstein.

