LMP: fel kell bontani az Orbán-Putyin paktumot

2017. november 26. 14:39

Az LMP szerint fel kell bontani az Orbán-Putyin paktumot, mert az elmúlt héten háromszor bebizonyosodott, hogy nem a magyar emberek, hanem a két politikus érdekeit szolgálja - hangsúlyozta Ungár Péter, az LMP országos elnökségi tagja vasárnap Budapesten, sajtótájékoztatón.

Szavai szerint az erőműbővítésnek "nincs olyan részlete, nincs olyan része, amelyik ne hazugságon vagy korrupción alapulna". Példaként említette, hogy kiderült: Mészáros Lőrinc megnyerte a beruházással kapcsolatos első tendert. így a jelek szerint megvalósult, amivel korábban viccelődtek, hogy a vállalkozó tölti majd ki a projekt negyven százalékos magyar beszállítói arányt - mondta az ellenzéki politikus.



Ez nem csak a korrupció miatt szörnyű dolog, de felelőtlen is - mutatott rá Ungár Péter, mondván, Mészáros Lőrinc semmilyen tapasztalattal nem rendelkezik ilyen nukleáris beruházásokhoz.



A politikus szerint ugyanerre utal az a hír, hogy "teljesen szakmaiatlan, csupán politikai és korrupciós módon fogadta el az Európai Bizottság a paksi bővítést, az engedélyeztetési eljárás korrupció és pénzmosás keverékén keresztül jött létre".



Egyben kifogásolta, hogy a kormányzat máig nem adta ki az ügyben eljáró Klaus Mangold német lobbistával kötött szerződést. A mai napig nem tudatjuk, hogy egy lobbista, akit a magyar kormány azért fizetett, hogy átmenjen az Európai Bizottságon az engedélyeztetési eljárás, miért tekinthetett bele olyan nemzetbiztonsági információkba, amelyekbe magyar képviselők sem tekinthetnek be - fogalmazott Ungár Péter.



Kitért arra is, hogy a paksi atomerőmű-bővítés fővállalkozója, a Roszatom orosz állami atomenergetikai konszern folyamatosan tagadta, hogy létesítményeiből került a levegőbe "nukleáris felhő", Süli János paksi bővítésért felelős miniszter pedig mindeddig nem tájékoztatott a jelenség esetleges hatásairól, "azt mutatja, hogy a magyar emberek biztonsága sem érdekli őket".

MTI