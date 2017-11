Több százezer vadlúd érkezett Magyarországra

2017. november 26. 14:48

A madarak az északi zord idő elől húzódnak a Kárpát medencébe, és itt vészelik át a telet – Tatán idén is madarászok segítségével lehet megfigyelni őket.

Tóról felszálló vadludak Tatán (MTI Fotó: Kovács Attila)

A vándormadarak többsége akár 7000 kilométert is megtesz, hogy a Kárpát medencében élelmet és menedéket leljen minden esztendőben. Jellemzően a nagy tömeget alkotó lúdfajok, így például a nagy lilik az Közép Szibériából vagy Nyugat Szibériából a Tajmir félsziget és attól nyugatra eső területekről érkezik – mondta el Csonka Péter főszervező.

Gyűrűzés és solymászbemutató

A természetvédelmi szakemberek mindennapi munkájuk egy részét is megmutatták a rendezvényen: a madárgyűrűzés mellett, a lovas solymászbemutatót is több százan figyelték a partról. A rendezvénnyel arra szeretnék felhívni a figyelmet, hogyan óvható meg ez az Európában is egyedülálló természeti jelenség.

Nagyon nehéz lenne Tatai Vadlúdsokadalmat szervezni ludak nélkül, és ahhoz, hogy a ludak ide jöjjenek az kell, hogy például az emberek ne menjenek be a tómederbe, biztosítva legyen számukra a nyugalom, tehát alapvetően közvetlen természetvédelmi haszna is van – nyilatkozta Orbán Zoltán, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület szóvivője.

A madarak február végén indulnak vissza északi költőhelyeikre.

