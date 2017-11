Új pártot alapítottak a Macront támogató képviselők

2017. november 26. 16:33

Az Emmanuel Macron francia államfő politikáját és a kormányt támogató 19 jobboldali képviselő Agir (Cselekedni) néven vasárnap új jobbközép pártot alapított.

A júniusi nemzetgyűlési választásokon a legnagyobb ellenzéki párt, a jobbközép Köztársaságiak színeiben megválasztott, de Konstruktívak néven önálló frakcióban politizáló képviselők a Le Figaro című napilap honlapján vasárnap közzétett írásukban elhatárolódtak eddigi pártjuktól, amely szerintük egyre inkább "identitási, tekintélyelvű, euroszkeptikus és ultrakonzervatív" irányvonalat követ.



Az új párt Franck Riester, a Konstruktívak frakcióvezetőjének szervezésében alakult meg, akit a Köztársaságiak a közelmúltban kizártak a soraikból a kormánypolitika támogatása miatt.



"A mi feladtunk és felelősségünk, hogy hasznosak legyünk és hozzájáruljunk ahhoz, hogy ez az ötéves mandátum siker legyen Franciaország számára" - írták a pártalapítók, akik támogatják "a jobboldali miniszterelnök, Edouard Philippe által vezetett kormány által számos téren elindított reformokat".



"Ugyanakkor szabadok vagyunk, mi leszünk az az erő, amely a centrumban és a jobboldalon megvédi a liberális, szociális, európai, humanista és reformista értékeket (..) Ha szükséges, ellenzékként is fel fogunk tudunk lépni minden alkalommal" - tették hozzá a képviselők.



Anélkül, hogy megneveznék a Köztársaságiak december 10-i elnökválasztásán legesélyesebbként induló Laurent Wauquiez-t és programját, az aláírók jelezték, hogy nem értenek egyet volt pártjuk új "identitási, tekintélyelvű, euroszkeptikus és ultrakonzervatív" irányvonalával, és elleneznek minden közeledést a Marine Le Pen vezetette Nemzeti Fronttal.



"Úgy látom, hogy ez egyre inkább kezd hasonlítani egy opportunista gyülekezetre, amely eléggé távol áll a politikai elképzelésemtől" - mondta a CNews hírtévének vasárnap Laurent Wauquiez, a jobboldal várható új vezetője, aki jelenleg a második legnagyobb francia régió, a 8 millió lakosú Auvergne-Rhone-Alpes elnöke. Szerinte volt pártársai a "centrális holtághoz" csatlakoztak.



A pártalapítók között van az Alain Juppé volt miniszterelnökhöz és külügyminiszterhez közelálló Fabienne Keller szenátor, Agnes Firmin-Le Bodo képviselő, aki a kormányfő választókörzetét "örökölte" meg, Frédéric Lefebvre, aki Nicolas Sarkozy államfősége idején több miniszteri posztot is betöltött, valamint Tokia Saifi, aki Jacques Chirac államfősége idején volt miniszter.



A jobbközép pártból a közelmúltban kizárt miniszterek, Gérald Darmanin és Sébastien Lecornu, valamint a Konstruktívak frakciójának társalapítója, Thierry Solere ugyanakkor nem az új párthoz, hanem közvetlenül Emmanuel Macron Köztársaság lendületben (LREM) nevű mozgalmához csatlakoztak, és ezt be is jelentették vasárnap a Le Journal du Dimanche című hetilapban. Bruno Le Maire gazdasági miniszter már a választásokat követően kilépett a Köztársaságiaktól és csatlakozott az elnöki mozgalomhoz.



Az Emmanuel Macron elnökké választásáig egységes francia jobboldal szétesését és a pártrendszer teljes átrendeződését jól mutatja, hogy a Konstruktívak frakciójában mostantól olyan képviselők is helyet foglalnak, akik nem csatlakoztak az új párthoz és nem is zárták ki őket a Köztársaságiak soraiból, jóllehet támogatják a kormánypolitikát. Ilyen Christian Estrosi, Nizza polgármestere, aki Nicolas Sarkozy kormányában volt miniszter.

MTI