Bakondi: ez hosszú távon meghatározhatja a jövőt

2017. november 26. 21:41

Hosszú távon meghatározhatja a jövőt az új uniós bevándorlási csomag, ezért az Országgyűlés, valamint a nemzeti konzultációs kérdőívre válaszolók támogatására is számít a kormány - mondta Bakondi György, a miniszterelnök belbiztonsági főtanácsadója vasárnap az M1 aktuális csatorna esti műsorában.

Bakondi György szerint az új uniós bevándorlási csomaggal a dublini rendelet helyett olyan uniós szintű rendszert vezetnének be, amely jelentős mértékben követné Soros György terveit, nem felel meg az EU alapszerződésének, és rövid idő alatt bevándorlók sokaságát hozná Európába központi, brüsszeli elosztással. A kormány ezért fordult a választókhoz a nemzeti konzultációval, az országgyűlési vita nyomán pedig a pártok álláspontjára is fény derülne - mutatott rá.



Bakondi György rendkívül fontosnak nevezte, hogy az Országgyűlés többségi álláspontja és minél több konzultációs válasz támogassa a kormányt a következő hónapok vitáiban az uniós döntéshozás különböző szintjein. Kiemelte, hogy a tömeges migrációnak és az ebből következő belbiztonsági hatásoknak súlyos politikai következményei lehetnek, amint azt az elmúlt évek választásainak olykor földindulásszerű következményei is jelzik Európa-szerte.



A főtanácsadó közölte, hogy az ünnepi időszakban titkosszolgálati eszközökkel és nyílt fellépéssel - többek között rendőri erőkkel és műszaki akadályokkal - védik a biztonságot. Hozzátette: hasonló intézkedésekkel készül az osztrák és a német rendőrség is. A külföldre utazóknak azt javasolta, hogy regisztráljanak konzuli védelemért, és kísérjék figyelemmel a hatóságok tájékoztatását, figyelmeztetéseit.

MTI - M1