Zaklatás - Lemondott bizottsági tagságáról egy képviselő

2017. november 26. 22:31

Lemondott a képviselőház igazságügyi bizottságában betöltött helyéről a szexuális zaklatásokkal vádolt John Conyers demokrata párti törvényhozó.

A 88 esztendős Conyers - aki a kongresszus legrégebbi tagja - ugyanakkor bejelentette: képviselői helyéről nem mond le, hanem minden erejével azon lesz, hogy tisztázza magát a vádak alól.



A michigani politikus vasárnap levélben jelentette be döntését Nancy Pelosinak, a képviselőház demokrata párti frakcióvezetőjének. A levélben hangsúlyozta, hogy a képviselőház etikai bizottsága előtt kívánja tisztázni a saját és a családja nevét.



Nancy Pelosi a levél átvétele után közleményt adott ki. Ebben leszögezte: "különösen komolyan veszem a szexuális zaklatásról szóló vádakat. Az etikai bizottságnak minden hiteles vádat azonnal ki kell vizsgálnia. Ezekben az ügyekben fordulóponthoz értünk".



Conyerst eddig több kongresszusi alkalmazott vádolta meg szexuális zaklatással, valamint azzal, hogy nőket utaztatott közpénzen Washingtonba, vagy a lakására vagy a kongresszusi irodájába. Eddig bizonyítást nyert az a tény, hogy az egyik munkatársnőjét korábban azzal hallgattatta el, hogy a nő kilépése után jó ideig még fizetést folyósíttatott neki. A képviselő erre azt mondta, hogy ez nem a bűnösségének az elismerése volt, hanem egy bizonyos - ki nem fejtett - problémát segített a nőnek megoldani a pénzutalásokkal. Conyers eddig minden vádat tagadott.



A politikust napok óta erős nyomás alá helyezték a törvényhozók, és a lemondását sürgették. Nancy Pelosi már a héten szóba hozta, hogy Conyersnek le kell mondania az igazságügyi bizottságban betöltött posztjáról. Vasárnap délelőtt azonban, az NBC televízió Találkozz a sajtóval című, szokásos vasárnapi politikai vitaműsorában Pelosi változatlanul azt állította: "John Conyers országunk ikonja".



A vasárnap délelőtti politikai vitaműsorokban egyébként - az adótörvény tervezete mellett - éppen az amerikai közéletet megbolygató szexuális zaklatásokról volt szó. Jackie Speyer, kaliforniai demokrata képviselő az ABC televízió Ez a hét című műsorában a törvényhozók felelősségre vonásáról szólva leszögezte: "az egész rendszer átfogó átalakításra szorul". Barbara Comstock republikánus képviselő szintén az ABC televízió műsorában azt hangsúlyozta, hogy "mindenkire egyformán érvényes normákat kell elfogadtatni".



Kathleen Rice, New York-i demokrata párti képviselő szerint John Conyersnek nemcsak a képviselőházi bizottsági tagságáról, hanem képviselői mandátumáról is le kellene mondania.

MTI