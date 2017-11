Eljárás a Debreceni Egyetem ellen a Putyin-ügy miatt

Az Egyenlő Bánásmód Hatóság (EBH) nyilatkozattételre hívta fel a Debreceni Egyetemet, miután az intézmény letiltotta a Facebook-oldaláról azokat a hallgatókat és más kommentelőket, akik kifogásolták, hogy Vlagyimir Putyin orosz államfő díszpolgári címet kapott az egyetemtől.

A TASZ blogja felidézte, hogy augusztusban a Debreceni Egyetem díszpolgárává fogadta Vlagyimir Putyint, Oroszország elnökét. Ez ellen akkor sokan, sokféle módon tiltakoztak: tanszékek és oktatók tettek közzé közleményeket és sokan magánszemélyként is megfogalmazták a véleményüket. Ügyfelük, Barna Eszter is így tett, aki az egyetem szociológia szakos hallgatójaként letiltottak az egyetem Facebook-oldaláról. A tanuló annyit írt az intézmény közösségi oldalára, hogy „Nem adom hozzá a nevem” - írta a Hvg.hu. Az egyetem egyébként a pontozásos értékelést is leállította.

A TASZ álláspontja szerint egy állami intézmény nem diszkriminálhat senkit a politikai véleményére való tekintettel. A szervezet beszámolója szerint emiatt az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz (EBH) fordultak, a hatóság pedig nyilatkozattételre hívta fel a Debreceni Egyetemet.