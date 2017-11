Bali: Lezárták a repteret és megkezdték az evakuálást

2017. november 27. 10:31

Az indonéz katasztrófavédelmi hatóságok elrendelték a vulkán körüli zónában tartózkodó mintegy 100 ezer ember kitelepítését.

Bali nemzetközi repterét hétfőn a kora reggeli órákban lezárták, miután a füst elérte a légteret. 445 járatot töröltek, így mintegy 59 ezer utazó rekedt a szigeten – közölte Arie Ahsanurrohim, a reptér szóvivője. A lezárás kedd reggelig marad érvényben, de a hatóságok hat óránként felülvizsgálják a helyzetet. A közlekedési hatóság 100 buszt irányít a reptérre, melyek a légi kikötő és a kompok között szállítják a szigeten rekedt utasokat. A turisták a komppal eljuthatnak a szomszédos Java szigetre, ahonnan már szárazföldön utazhatnak a legközelebbi reptérig.

Hosszú expozíciós idővel készített felvételen izzó láva ömlik az Agung-hegy tűzhányójának kráteréből a Bali szigetén fekvő Karangasem kormányzóságban fekvő Amedből nézve 2017. november 26-án (Fotó: MTI/EPA/Roni Bintang)

A vulkán szombat este egy alkalommal, majd vasárnap háromszor is kitört, kráteréből a hamu mintegy négyezer méteres magasságba lövellt fel, és térségében sűrű, fekete füst gomolygott. A hatóság jelentése szerint az Agung szürke hamut szór a térségre, és 12 kilométeres távolságból “kisebb, szórványos robbanások hallatszanak”. A kráterből az éjszaka lángok is felcsaptak, ami arra utal, hogy “bármikor újabb kitörések történhetnek”. Szombaton és vasárnap csak néhány Balira tartó és Baliról induló járatot töröltek, mivel a füstfelhő akkor még kelet felé tartott a szomszédos Lombok irányába és nem veszélyeztette a légteret.

22 falu és mintegy 100 ezer ember van veszélyben

A több mint 3 kilométer magas vulkán már szeptember közepén is egy küszöbönálló kitörés jeleit mutatta, emiatt a környékén fekvő falvakból több mint 130 ezer ember menekült el, 25 ezren azóta is menekültszállásokon élnek. Az Agung tevékenysége azonban később alábbhagyott, és sokan visszatértek lakóhelyükre. A vulkán körüli veszélyzónát hétfőn bővítették ki 7,5 kilométeresről 10 kilométeresre, mivel a szakértők szerint a korábban becsültnél nagyobb kitörés is lehetséges.

Marháikat menekítő férfiak a Bali szigetén fekvő Karangasem kormányzóságban 2017. november 27-én. (Fotó: MTI/EPA/Made Nagi)

Sutopo Purwo Nugroho, a katasztrófavédelmi hatóság szóvivője egy jakartai sajtótájékoztatón elmondta, a zóna méretének növelésével 22 falu és mintegy 90-100 ezer ember vált érintetté. Mintegy 40 ezer embert evakuáltak már, a többiek azonban maradtak, mert biztonságban érzik magukat vagy nem akarják hátrahagyni állataikat. ”A hatóságok átfésülik a régiót, hogy meggyőzzék őket a távozásról. Ha szükséges, erőszakkal evakuálják őket” – mondta Nugroho.

Az Agung legutóbb 1963-ban tört ki, több mint 10 kilométeres magasságba lövellve ki hamuoszlopot – az akkori vulkánkitörésben mintegy 1200 ember életét vesztette.

hirado.hu - MTI