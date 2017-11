Még most sem késő beadatni a védőoltást

2017. november 27. 12:19

Még most sem késő beadatni az influenza elleni védőoltást - közölte Szentes Tamás, az Emberi Erőforrások Minisztériumának országos tisztifőorvosi feladatokért felelős helyettes államtitkára az M1 aktuális csatorna hétfő reggeli műsorában, amelyben az is elhangzott: megérkezett a háziorvosokhoz az ingyenes védőoltás.



A megkapott vakcinának csak jótékony hatása lehet - mondta Szentes Tamás, hangsúlyozva, hogy így akár majd a járvány ideje alatt is beadatható az oltóanyag. Utalt arra, hogy az influenzaszezon általában január közepén kezdődik és mintegy két hónappal később ér véget.



A helyettes államtitkár arról beszélt: minden évben az Egészségügyi Világszervezet határozza meg, melyik három komponens kerüljön be a vakcinába, melyik három véd a legnagyobb valószínűséggel a kitörő járvány ellen. A védőoltást kérők számát pedig mindig nagyban befolyásolja, hogy mennyire volt eredményes az előző évi vakcina.

MTI - M1