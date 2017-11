Írószövetség: február 18. legyen a magyar próza napja

2017. november 27. 13:28

A Magyar Írószövetség kezdeményezi, hogy 2018-tól minden évben február 18-án, Jókai Mór születésnapján rendezzék meg Kárpát-medence szerte a magyar próza napját - közölte a szervezet az MTI-vel.

A közlemény szerint Jókai Mór születésnapja azért alkalmas a próza ünnepének a megrendezésére, mert írói életműve mai napig a magyar irodalom egyik legnagyobb, megkerülhetetlen teljesítménye, regényíróként is máig megőrizte jelentőségét a nemzeti irodalomban, komolyan hozzájárult a magyarság történelmi önismeretéhez és identitásának megőrzéséhez.



Jókai Mór volt az első, modern értelemben vett hivatásos magyar prózaíró, aki írói és szerkesztői munkásságából élt, közéleti szerepeit is íróként viselte. A maga korában műveit számos nyelvre lefordították, és világszerte elismeréssel fogadták. Művei Magyarországon és külföldön egyaránt népszerűek voltak, könyvei máig nagy számban kelnek el - írja közleményében az Írószövetség, amely maga vállalkozna a magyar próza napja lebonyolítására.



A szervezet úgy látja, a február 18-i ünnep a tavaszi könyves szezon méltó nyitánya lehetne. A dátum mellett szól az Írószövetség szerint, hogy kellő távolságban van más nemzeti és kulturális ünnepektől.



A közlemény felidézi azt is: az április 11-én ünnepelt magyar költészet napját 1964 óta rendezik meg minden évben az Írószövetség kezdeményezésére. A jeles nap az évtizedek alatt jelentősen hozzájárult a magyar verskultúra fejlődéséhez, a költészet társadalmi megbecsüléséhez.

MTI