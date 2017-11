Rekordszámú látogatója volt az idei Biennálénak

2017. november 27. 14:36

Rekordszámú, 615 ezer látogatója volt az idei velencei biennálénak, a nagyszabású kortárs képzőművészeti kiállítás vasárnap zárult. A magyar pavilon kiállítását decembertől a budapesti Ludwig Múzeumban is bemutatják.

Az 57. Velencei Képzőművészeti Biennále májusban nyitotta meg kapuit a nagyközönség előtt; a seregszemle kiállításait - köztük a magyar pavilonban Várnai Gyula Peace on Earth! (Békét a világnak!) című projektjét - november 26-ig tekinthette meg a közönség.



Paolo Baratta, a biennále elnöke elmondta: a két évvel ezelőtti adatokhoz képest csaknem negyedével nőtt a látogatók száma, félmillióról 615 ezerre.



Baratta a fokozott érdeklődést elsősorban a francia főkurátor, Christine Macel Vive Arte Viva című kiállításának tulajdonította.



Dario Franceschini olasz kulturális miniszter szerint a 2017-es Biennáléra a kiállított alkotások "szépsége és kiemelkedő színvonala miatt" emlékeznek majd a látogatók.



A Velencei Képzőművészeti Biennále legjobb nemzeti részvételéért járó Arany Oroszlán-díját a Németország pavilonjában kiállító Anne Imhof projektje nyerte, a Viva Arte Viva című főkurátori kiállítás legjobb művészének pedig a szintén német Franz Erhard Walthert választotta a nemzetközi zsűri a május 13-i díjkiosztón.



A magyar pavilon kiállítását szervező Ludwig Múzeum - Kortárs Művészeti Múzeum (Lumú) által az MTI-hez hétfőn eljuttatott közlemény emlékeztet: a biennálén 86 ország vett részt, a központi Viva Arte Viva kiállításra pedig 120 művész kapott meghívást. A magyar pavilonban Várnai Gyula Peace on Earth! című kiállítása volt látható, Petrányi Zsolt kurátor rendezésében.



"A magyar kiállítás fogadtatása nagyon jó volt: mind a szakmai, mind a nagyközönség jól rezonált Várnai installációjának felvetéseire, az utópiák szükségességének kérdéskörére" - idézi a közlemény Fabényi Julia nemzeti biztost, a Ludwig Múzeum igazgatóját.



Értékelése szerint "az idei biennále igen mozgalmas és eredményes volt számunkra. A nemzeti pavilon kiállítása mellett két külön programhoz is csatlakoztunk: az Artist's Practice programban Várnai Gyula és Hajas Tibor alkotói praxisáról filmet készítettünk, melyet a biennálén is bemutattak, és részt vettünk az Unpacking My Library programban is. Ennek elkészült a bővített magyar változata, a Magyar Pavilon (1986-2017) virtuális könyvtára is, mely a Ludwig Múzeum könyvtára üvegfalán és honlapján böngészhető".



Tovább bővült a Lumú Biennále-archívuma: 30 kurrens és értékes archív kiadvánnyal - köztük a nevezetes 1968-as biennále katalógusával - gyarapodott a múzeum könyvtára. A biennále népszerűsítése érdekében a Lumú blogjára számos tudósítás került fel, köztük az utolsó egy Christine Macel főkurátorral készült interjú Hajas Tibor velencei szerepléséről. Májusban a Római Magyar Akadémiával együttműködve Rómában egy gyűjteményi kiállítással hívták fel a figyelmet az idei magyar szereplésre - idézte fel Fabényi Julia.



Magyar szempontból az idei biennále legfontosabb fejleményeként értékelhető, hogy több évtized után újra voltak magyar meghívottjai a központi kiállításnak. Hajas Tibor (1946-1980) részvételét a Ludwig Múzeum koordinálta. A fiatalon elhunyt művész fotóakció-tablóit egy különleges műtárgyvédelmi technikával mutatták be Velencében. "A múzeum rendelkezik a legnagyobb Hajas-gyűjteménnyel, melyet idén egy további jelentős mű, a Tumo II. megvásárlásával gyarapítottunk" - fogalmaz a Lumú közleménye.



Várnai Gyula kiállítását december 9. és január 14. között a Ludwig Múzeumban a magyar közönség is megtekintheti.

MTI