Szóváltás kerekedett Tajani és Szydlo között

2017. november 27. 16:05

Lengyelországban minden európai parlamenti képviselő biztonságban van - szögezte le hétfőn Beata Szydlo lengyel kormányfő, miután Antonio Tajani, az Európai Parlament elnöke Twitter-bejegyzésében aggodalmát fejezte ki a lengyel ellenzéki uniós politikusok biztonsága miatt egy katowicei szélsőjobboldali tüntetés kapcsán.

A budapesti Kína-Kelet-Közép-Európa csúcstalálkozón tartózkodó Beata Szydlót a lengyel média számára rendezett sajtóértekezleten megkérdezték a dél-lengyelországi Katowicében szombaton tartott szélsőjobboldali, mintegy 70 fős tüntetésről. Ezen egyes résztvevők olyan akasztófautánzatokat hordoztak, amelyeken hat lengyel európai parlamenti képviselő arcképe függött.



Az ellenzéki Polgári Platformnak (PO) azok a politikusai "kerültek akasztófára", akik az Európai Parlament (EP) november 15-i plenáris ülésén a Lengyelországot elmarasztaló határozat mellett voksoltak, holott a PO EP-frakciója a szavazástól való tartózkodásra utasította tagjait. A tüntetés ügyében a katowicei kerületi ügyészség eljárást indított.



Szydlo a sajtóértekezleten hangsúlyozta, hogy a Katowicében történteket el kell ítélni. Utalt egyúttal azonban a baloldali szervezetek által szervezett akciókra is, melyek résztvevői többször megtámadták a 2010-es szmolenszki légikatasztrófa áldozatainak emléke előtt tisztelgő varsói jobboldali menetek résztvevőit. A kormányfő mindkét vonatkozásban határozottan elítélte az agresszivitás és az intolerancia megnyilvánulásait.



Antonio Tajani Twitter-bejegyzésére reagálva, melyben az EP elnöke kilátásba helyezte, hogy Szydlótól levélben fogja kérni a lengyel EP-képviselők biztonságának szavatolását, a lengyel miniszterelnök megállapította: Lengyelországban minden EP-képviselő biztonságban van.



Megjegyezte egyúttal: ő viszont azt kérné Tajanitól, hogy az EP-ben "biztosítsa a megfelelő politikai kultúrát", és utasítsa rendre azokat a képviselőket, akik a viták során "sértik és rágalmazzák Lengyelországot, valamint akik hasonlóképpen viselkednek más tagállamok iránt is". Szydlo szerint "az ilyen, az uniós képviselőházban alkalmazott retorika" is aggodalmat kelthet a lengyel képviselőkben.

MTI