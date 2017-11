A közlekedési korlátozásokat bírálta az ellenzék

2017. november 27. 18:09

A kínai miniszterelnök látogatása és a Kína-Közép-Kelet-Európa (KKE) csúcstalálkozó miatti közlekedési korlátozásokat bírálták ellenzéki pártok hétfőn. A hatóságok azt hangsúlyozzák: a résztvevők biztonsága kiemelt biztonsági intézkedéseket igényel.

A Jobbik közleményében úgy vélekedett: meg lehet szervezni egy nemzetközi látogatást és csúcstalálkozót anélkül is, hogy fél Budapestet lezárnák, megbénítva ezzel a teljes fővárost.



Tokody Marcell Gergely, a Jobbik fővárosi képviselője azt írta: eddig sohasem látott dugókkal és káosszal szembesült csaknem mindenki, aki hétfő reggel és délelőtt Budapesten - akár autóval, akár közösségi közlekedéssel - utazni próbált. Emellett komoly problémaként értékelték az "állampolgárok megkésett és erősen hiányos tájékoztatását" is.



A Demokratikus Koalíció úgy vélekedett, hogy "Budapest elesett". Gy. Németh Erzsébet, a DK fővárosi képviselője közleményében azt írta: hétfőn "százezrek dühöngtek és káromkodtak, amiért elkéstek iskolából, a munkahelyükről vagy az orvosi rendelésről". Tarlós István főpolgármester pedig "beérte annyival, hogy értesítette a fővárosiakat: három napig szobafogságra lesznek ítélve", miközben - a DK szerint - "gondoskodnia kellett volna a közlekedés minimumának fenntartásáról".



Az Együtt közleményében azt írta: mivel három napra "járhatatlanná válik a főváros", a budapestieket arra kell ösztönözni, hogy a tömegközlekedést használják. Ennek nyomán ebben a három napban a BKK-nak ingyenessé kell tennie a budapesti tömegközlekedést - tették hozzá.



Az M1 aktuális csatorna hétfő délutáni Híradójában azt mondták: a hatóságok szerint a 2011-es EU-csúcs óta nem volt olyan összetett és magas kockázatú esemény Magyarországon, mint a mostani KKE csúcs. A magyar kormányfővel együtt 16 védett személy tartózkodik egyszerre a fővárosban. A delegációk többször is keresztülmennek a városon, ezért a rendőrség azt kéri, aki teheti, autóval ne menjen a belvárosba - tették hozzá.



Múlt pénteken a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) és Hardy Mihály, a Budapest Airport kommunikációs igazgatója is felhívta a figyelmet, hogy a kínai miniszterelnök látogatása és a Kína-Közép-Kelet-Európa csúcstalálkozó miatt jelentős forgalomkorlátozásokra kell számítani Budapest több pontján, így a Liszt Ferenc-repülőtér környékén és a belvárosban is vasárnaptól szerdáig.

MTI