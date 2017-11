Nem kíván más párt jelöltje lenni a kilépett MSZP-s

2017. november 27. 21:02

Nem kíván más párt jelöltje lenni az MSZP-ből kilépett Horváth Imre országgyűlési képviselő. A politikus közleményben tudatta az MTI-vel, hogy ha az újpesti választópolgárok kívánják, akkor indul a 2018-as választáson.

A múlt héten szerdán derült ki, hogy Horváth Imre kilépett az MSZP-ből, de a parlamenti frakció tagja marad. Sajtóhírek szerint a kilépés indoka az volt, hogy az MSZP a választási megállapodás érdekében a képviselő újpesti választókörzetét átadná a Demokratikus Koalíciónak.



A képviselő kilépését nem indokolta a közleményben, azt azonban leszögezte: baloldali embernek, baloldali politikusnak tartja magát, értékrendje nem változott, ahogy az sem, hogy továbbra is baloldali közösséghez tartozik.



Horváth Imre közölte, ezentúl is az MSZP-frakciójában dolgozik a választókerületéért és az országért. "Világéletemben Újpestet és az itteni embereket szolgáltam. Őket képviselem, értük dolgozom legjobb tudásom és erőm szerint" - fogalmazott.



Horváth Imre azt írta, baloldali politikusként semmilyen más pártnak nem kíván a jelöltje lenni. "Én az újpestiek jelöltje vagyok és az is leszek" - tette hozzá.



"Ha az újpesti választópolgárok kívánják, hogy folytassam a munkát, megteszek mindent, hogy 2018-ban is győzelemre váltsam a bizalmat" - írta a képviselő.



Horváth Imre közölte, azért adta ki a közleményt, mert szeretne a találgatásoknak véget vetni. A maga részéről az ügyet lezártnak tekinti - tette hozzá.

MTI