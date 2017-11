Összefonódások Czeglédy iskolaszövetkezeteinél

2017. november 27. 21:12

Nem bízták a véletlenre, hogy zavartalanul működhessen a szombathelyi szocialista, Czeglédy Csaba munkaerő közvetítő cége, valamint cégcsoportja. A Human Operator Zrt.-t minden fontos helyre becsatornázták a megfelelő információáramlás érdekében. A felügyelőbizottságon keresztül egyenes volt az út a cég bankjához, vagy bankjaihoz, a NAV-hoz, a PestiSrácok által most megtudott összefonódások alapján pedig az is egyértelmű, hogy a szocialistákhoz is. Gyurcsány emberei ott voltak az iskolaszövetkezetekben, de még a fontos partner cégnél is – írta cikkében a PestiSrácok.hu.

Mint már korábban kiderült, Gyurcsányék családi vállalkozása az ALTUS minimum három alkalommal nyújtott százmillió körüli kölcsönt Czeglédy Csaba cégének. A DK elnöke végig csúsztatott és mindig csak annyi kölcsön folyósítást ismert el, amennyit muszáj volt, miután az azt igazoló szerződések, banki kivonatok a sajtóhoz kerültek – írta cikkében a PestiSracok.hu.

A PestiSrácok birtokába került egy számlakivonat, amely arról tanúskodik, hogy a 2016 augusztusában kapott 90 millió forintos kölcsönből az iskolaszövetkezeteket ténylegesen kifizető Pannon Human Szerviz Kft. számlájára csak 57.300.000 forintot utaltak tovább, amelyet három iskolaszövetkezet, az IdeHaza, a Student Pro és egy harmadik, a Pensum Eurisz Iskolaszövetkezet között osztottak el.

Ez utóbbi a Czelédy-birodalom területi, régiók közötti terjeszkedésének fő partnere volt. A Komáromban bejegyzett IdeHaza Iskolaszövetkezet és a StudentPro Bodajkon bejegyzett Iskolaszövetkezet a hárommilliárdos költségvetési csalási ügy két meghatározó szereplője. Ennek a két iskolaszövetkezetnek a pecsétje található a legtöbb károsult diák és nyugdíjas papírjain, akik munkára a Human Operatornál jelentkeztek.

Mindkét iskolaszövetkezet aláírásra jogosult vezetői Czeglédy szombathelyi emberei voltak. Miközben a StudentPro még idén tavasszal is foglalkoztatta a szombathelyi nyugdíjasokat és közvetítették ki őket diákmunkásként a szombathelyi cégekhez, az Opten adatbázisa szerint 2015 júniusa óta folyamatosan végrehajtás alatt álltak, 2016 decemberében az iskolaszövetkezet felszámolása is megkezdődött.

hirado.hu - PestiSracok.hu