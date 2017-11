Maurer Dóra festőművész a Széchenyi Akadémia új elnöke

2017. november 27. 23:45

Maurer Dóra festőművész lett a Széchenyi Akadémia új elnöke - tájékoztatta a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) hétfő este az MTI-t.

Közleményükben azt írták: az MTA által 1992-ben alapított Széchenyi Irodalmi és Művészeti Akadémia hétfőn rendes éves és tisztújító közgyűlésén választotta meg tisztségviselőit, valamint mind az 5 szakosztályba új tagokat választott. Az új elnök mellett Ferencz Győző költő továbbra is ügyvezető elnök maradt.



A mozgókép-és színházművészeti osztály új elnökévé választották Hegedűs D. Gézát. Ezen felül rendes tag lett Pintér Béla és Valló Péter, valamint szenior tag Fodor Tamás.



A képző- és iparművészeti osztály elnöke Haász István lett. Új tagok lettek: Gerhes Gábor és Zalavári József, szenior tagok pedig: Schmall Károly és Szűts Miklós.



Az építőművészeti osztály elnöke továbbra is Winkler Barnabás. Rendes taggá választották Pelényi Margitot és Vincze Lászlót, valamint szenior taggá Zalotay Elemért.



Az irodalmi osztály elnökévé újra Imre Flórát, rendes tagjává Bartis Attilát, Dragomán Györgyöt és Tompa Andreát, szenior taggá Karátson Endrét választották.



A zenei alkotóművészeti osztály elnöke újra Tihanyi László lett, rendes tagnak pedig Szigetvári Andreát választották.



A közgyűlésen az új tiszteletbeli tagokról is döntött a tagság. A Széchenyi Akadémia építőművészeti osztályában Yona Friedmann, míg az irodalmi osztályban Bosko Krstic lett tiszteletbeli tag.



Mindezek mellett MTA felé delegátusnak ismét Ferencz Győzőt és Jeney Zoltánt, elnökségi tagnak pedig Klimó Károlyt választották - olvasható az MTA közleményében.



Maurer Dóra Munkácsy- és Kossuth-díjas képzőművész, professor emerita. 1955-től 1961-ig a Képzőművészeti Főiskolán tanult. 1990-től 2007-ig pedig a Képzőművészeti Főiskola (később Magyar Képzőművészeti Egyetem) Festő Tanszékének tanára, 2013-tól Doktori Tanácsának tagja.



Grafikákat, rézkarcokat, festményeket alkot, de fotózással, filmmel is foglalkozik. Grafikáival több nemzetközi díjat nyert.

MTI