Az amerikai elnök Macronnal egyeztetett Szíriáról

2017. november 28. 09:18

Donald Trump amerikai elnök Szíria jövőjéről egyeztetett Emmanuel Macron francia államfővel telefonon. A hétfői beszélgetést amerikai sajtóhírek szerint a francia elnök kezdeményezte.

A Fehér Ház közleménye szerint Trump és Macron egyetértett abban, hogy "az ENSZ részvételével folytatott, úgynevezett genfi folyamat az egyetlen legitim fórum a szíriai politikai helyzet rendezéséhez".



A szíriai kormány egyelőre nem erősítette meg, hogy részt vesz a genfi béketárgyalások kedden Genfben tartandó újabb fordulóján. Hétfőn, a kora esti órákban Staffan de Mistura, az ENSZ Biztonsági Tanácsának szíriai különmegbízottja a világszervezet New Yorkban lévő székházában tartott videokonferencián még azt jelentette be, hogy a szíriai kormány nem erősítette meg részvételét a svájci városban rendezendő újabb tárgyalási fordulón. A különmegbízott ugyanakkor reményét fejezte ki, hogy Damaszkusz meggondolja magát.



De Mistura - anélkül, hogy konkrét részletekbe bocsátkozott volna - közölte azt is, hogy "a szíriai civil társadalom több mint 200 képviselője lesz jelen az elkövetkező hetekben Genfben".



Naszr al-Haríri, a több szíriai ellenzéki csoportból álló küldöttség vezetője már hétfő este megérkezett Genfbe, és újságíróknak kijelentette, hogy az ellenzék kész lenne közvetlen tárgyalásokat folytatni a damaszkuszi kormányzat képviselőivel. A cél - fogalmazott Haríri - Bassár el-Aszad elnök eltávolítása a hatalomból, egységkormány megalakítása és az ENSZ felügyeletével megtartott parlamenti és elnökválasztás kiírása.



Staffan de Mistura New Yorkban bejelentette továbbá, hogy az ENSZ Biztonsági Tanácsa öt állandó tagjának képviselője - francia kezdeményezésre - kedden szintén tanácskozást tart Genfben. Elemzők szerint ez a megbeszélés azt jelentheti, hogy az öt nagyhatalom - az Egyesült Államok, Oroszország, Kína, Franciaország és az Egyesült Királyság - szeretné erőteljesebben kézbe venni a "szíriai dossziét".



A Londonban tárgyaló török kormányfő, Binali Yildirim hétfőn a brit Stratégiai Tanulmányok Nemzetközi Intézetében tartott előadásában azt hangsúlyozta, hogy Ankara eltökélt szándéka Bassár el-Aszad szíriai elnök hatalomból történő távozásának elérése. "Mindaz, ami ma ebben az országban történik, a rezsim miatt, Aszad elnök miatt van így, Aszad nem maradhat hatalmon, ezt el kell fogadni" - fogalmazott a török miniszterelnök.

MTI