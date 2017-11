Összegyetemi nyílt nap a Szegedi Tudományegyetemen

2017. november 28. 09:25

Több ezer középiskolást invitál nyílt napjára a Szegedi Tudományegyetem csütörtökön a József Attila Tanulmányi és Információs Központba, a továbbtanulás előtt álló fiatalokat képzési kiállítás, pályaorientációs teszt, valamint a karokat és szolgáltatásokat bemutató előadások várják - tájékoztatta a felsőoktatási intézmény közkapcsolati igazgatósága az MTI-t.

Az SZTE a közelmúltban megjelent hazai rangsorok szerint a legjobb vidéki felsőoktatási intézményként idén is nyílt nappal segíti a továbbtanulási döntés előtt álló diákokat, szüleiket és tanáraikat. A nyílt nap kiállításán az érdeklődők a karok képviselőinek tehetik fel kérdéseiket, valamint két helyszínen óránként kari tájékoztató előadásokon ismerhetik meg mélyebben az egyetem képzési kínálatát - áll a közleményben.



A Tanulmányi és Információs Központba érkezőknek bemutatják a hallgatóknak nyújtott szolgáltatásokat, a kollégiumokat és a nemzetközi ösztöndíj-lehetőségekről is tájékozódhatnak a továbbtanulás előtt álló fiatalok. Standdal fogadja az érdeklődőket az SZTE Tehetségpont, az SZTE Karrier Iroda, az SZTE Alma Mater, az Egyetemi Életvezetési Tanácsadó Központ, az SZTE Kulturális Iroda, az Egyetemi Hallgatói Önkormányzat, valamint az egyetemi Sportközpont is. A külföldről érkező diákok számára induló képzési programokról és ösztöndíj-lehetőségekről az SZTE nemzetközi igazgatóságának munkatársait kérdezhetik a vendégek.



A diákok mellett a középiskolai vezetők, osztályfőnökök, pályaválasztási tanácsadók és minden érdeklődő szaktanár is részletes információkat kap az egyetemi képzésekről.



Az SZTE 12 kara és Tanárképző Központja több mint 380 szakon kínál lehetőséget a továbbtanulásra nappali, levelező és távoktatás tagozaton.

MTI