KSH: 18,3 százalékkal nőttek a beruházások

2017. november 28. 10:18

Az idei harmadik negyedévben 18,3 százalékkal nőtt a beruházások volumene az egy évvel korábbi alacsony bázishoz viszonyítva, az előző negyedévi 26,8 és az első negyedévi 23,3 százalékos emelkedés után - jelentette kedden a Központi Statisztikai Hivatal (KSH).

A növekedés a vállalkozások kapacitásbővítő fejlesztéseinek, a 2014-2020-as uniós költségvetési ciklus forrásaiból finanszírozott projektekkel összefüggő munkálatoknak, valamint a lakás- és egyéb ingatlanberuházások élénkülésének volt köszönhető - tette hozzá a hivatal.



Az előző negyedévihez mérve 3,5 százalékkal volt nagyobb a beruházások szezonálisan kiigazított volumene.



A gép- és berendezésberuházások 20,2, az építési beruházások 17,4 százalékkal haladták meg a tavalyi harmadik negyedévit, amikor 2,1 százalékos növekedést, illetve 13,8 százalékos visszaesését mért a KSH.



A beruházási teljesítmény közel hattizedét megvalósító, legalább 50 főt foglalkoztató vállalkozások körében 18,3, a több mint egytizedet realizáló költségvetési szerveknél 64,6 százalékos volt a növekedés mértéke, elsősorban az uniós forrásból történő fejlesztések következtében.



A nemzetgazdasági beruházásokból 30 százalékkal részesedő feldolgozóiparban a második negyedévi 9,2 százalék után. A növekedéshez a legnagyobb mértékben a feldolgozóipari beruházások háromtizedét realizáló járműgyártás invesztíciói járultak hozzá. Jelentős bővülés következett be a villamos berendezések gyártásában és az elektronikai iparban is.



Az építőiparban az előző negyedévi 19,9 százalék után éves összehasonlításban 50,2 százalékkal nőttek a beruházások a harmadik negyedévben. Ezzel párhuzamosan a második legnagyobb beruházónak számító ingatlanügyletek területén 19,4 százalékosra gyorsult a beruházások növekedése a második negyedévi 10,2 százalékról, amihez a lakásépítések és -felújítások mellett az üzleti célú ingatlanfejlesztések is hozzájárultak.



A szállítás, raktározás beruházásainak volumene 11,2 százalékkal nőtt. Az uniós forrásból finanszírozott autópálya-, autóút- és vasútépítések mellett a fuvarozással foglalkozó vállalkozások is növelték fejlesztéseiket - közölte a KSH.



A szálláshely-szolgáltatás, vendéglátás beruházási volumene 21,6 százalékos emelkedéséhez továbbra is a - kereskedelmi szálláshelyek forgalomnövekedésével párhuzamosan zajló - szállodaépítések és -felújítások járultak a leginkább hozzá.



A közigazgatás, védelem, kötelező társadalombiztosítás területén megvalósult 50,8 százalékos növekedésben a középületek és közterületek felújításával, valamint a rend- és katasztrófavédelemmel kapcsolatos kiadások is szerepet játszottak. Az oktatásban 85,8, a humán-egészségügyi, szociális ellátásban 94,8 százalékkal haladta meg a beruházások volumene az egy évvel korábbi, alacsony bázist az idei harmadik negyedévben.



Az első háromnegyed évben 22,6 százalékos volt a beruházási volumen növekedése a tavalyi év azonos időszakához mérve, amikor 12,2 százalékos volt az éves összevetésű visszaesés. Az építési beruházások 24,3, a gépvásárlások 21,1 százalékkal nőttek változatlan áron számolva. A feldolgozóiparban 15,8, az építőiparban 30,6 százalékos volt az emelkedés.

MTI