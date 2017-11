Jótékonysági adventi vásár a Millenáris parkban

2017. november 28. 10:59

Vásári hangulattal, kézműves ajándékokkal és színpadi programokkal várja a közönséget vasárnap a Millenáris parkban a Fiatal Családosok Egyesülete (FICSAK) II. Adventi Jótékonysági Vására.

Idén mintegy száz civil szervezet, cég és közéleti szereplő fogott össze azért, hogy advent első vasárnapján a rászorulókon segítsen - emelte ki Soltész Miklós, az Emberi Erőforrások Minisztériumának egyházi, nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkára a rendezvény keddi budapesti sajtótájékoztatóján.



Király Nóra, a FICSAK elnöke elmondta, hogy a szervezetek, cégek és közéleti szereplők saját maguk által készített ajándékaikat, többek közt karácsonyfadíszeket, szappanokat, mécseseket, adventi koszorúkat és mézeskalácsokat fognak árusítani, hogy az összegyűlt bevételből a koraszülött kisbabák anyatejes táplálását segítsék a Melletted a helyem Egyesületen keresztül.



A Millenáris park alapítása óta először ad otthont adventi vásárnak - emelte ki Glázer Tamás, az intézmény ügyvezető igazgatója, aki azt is felidézte, hogy a korábbi Ganz-gyár területén 1932-ben rendeztek utoljára karácsonyi vásárt, amelyet akkor dolgozói számára szervezett a vállalat.



Az adventi vásár helyszíne a D épület lesz, amely 1500 négyzetméteren ad otthon a rendezvénynek térítésmentesen.



Az egész napos programon lesz ringató-foglalkozás a kisgyerekekkel érkezőknek, játszóház a Szülők Háza szervezésében, fazekasbemutató, babakiállítás, nemezelés, gyöngyfűzés és karácsonyfadísz-készítés is. A színpadon fellép az Iszkiri zenekar, a Lélekzuhany Gospel Kórus, Vastag Csaba, az Eszter-lánc mesezenekar és a Csepp-Csepel Táncegyüttes is.

MTI