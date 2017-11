Konferencia a múzeumok digitális megújulásáról

2017. november 28. 11:57

A hagyomány és a megújulás jegyében, a múzeumi szakma hazai és nemzetközi képviselőinek részvételével kétnapos konferencia kezdődött a Magyar Nemzeti Múzeum Országos Muzeológiai Módszertani és Információs Központja (MNM OMMIK) rendezésében Muzeum@digit - Interaktivitás, innováció, környezettudatosság címmel a Magyar Nemzeti Múzeumban.

A Magyar Nemzeti Múzeum közleménye szerint az immáron ötödik alkalommal megrendezett szakmai konferencia középpontjában a digitális megújulás, az innováció, a trendek és tapasztalatok bemutatása áll, nagy hangsúlyt fektetve a nemrég elfogadott Közgyűjteményi Digitalizálási Stratégiára. Emellett a kiállításokban alkalmazott digitális megoldások, a médiaoktatás, a kulturális statisztika, az audiovizuális archívumok és a digitális adatvagyon témaköre is terítékre kerül. A rendezvényen, november 28-án és 29-én az előadások mellett múzeumi projektek bemutatói is szerepelnek.



Az MTI-hez kedden eljuttatott közlemény szerint a MNM OMMIK ezentúl minden évben bemutatkozási lehetőséget szeretne biztosítani a múzeumokat és közgyűjteményeket tömörítő nemzetközi szakmai szervezet, az ICOM nemzetközi bizottságai számára, arra fókuszálva, hogy az új technológiák, digitális eszközök, alkalmazások hogyan épülnek be a szakmai munkába.

MTI