Oxford megfosztotta díszpolgári címétől Aung Szan Szút

2017. november 28. 12:40

Megfosztotta díszpolgári címétől Oxford Aung Szan Szú Kjí mianmari vezetőt a rohingja muszlim kisebbség üldöztetésének eltűrése miatt.

A patinás angol egyetemi város tanácsa a brit sajtóhoz kedden eljuttatott közlemény szerint egyhangú szavazással döntött az 1997-ben odaítélt díszpolgári cím megvonásáról. A hivatalos indoklás szerint Oxford "nem kíván olyanokat ünnepelni, akik szemet hunynak az erőszak felett".



Az indítvány kezdeményezője, Mary Clarkson munkáspárti tanácsnok a BBC televíziónak elmondta: hosszú időre visszanyúló hagyomány Oxford sokszínű, humánus jellege, és a város e hírnevét sározná be olyanok elismerése, akik elfordítják tekintetüket az erőszakcselekményekről. "Reményeink szerint most a magunk halk hangját hallatva csatlakozhattunk másokhoz, akik a rohingja népcsoport emberi jogaiért és a nekik járó igazságszolgáltatásért emelték fel szavukat" - fogalmazott az oxfordi városi tanács képviselője.



Mianmarból csaknem 600 ezer rohingja menekült el a nyár vége óta, miután a hadsereg egyes szélsőséges rohingja csoportok erőszakos akcióira válaszul - emberi jogi szervezetek egybehangzó megállapítása szerint - etnikai tisztogatással felérő hadműveletet indított a kisebbség tagjai ellen.



A The Guardian című baloldali brit napilap nemrégiben közölt szerkesztőségi állásfoglalása szerint Aung Szan Szú Kjí Nobel-békedíját is vissza kellene vonni a muszlim rohingja kisebbség elleni súlyos atrocitások eltűrése és elkendőzése miatt.

MTI