Ónos eső és havazás - figyelmeztetés több megyére

2017. november 28. 18:10

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán többnyire 1 és 7 fok között várható.

Kedden időnként fátyolfelhők szűrik a napsütést, ezekből csapadék nem lesz. Estétől nyugat felől fokozatosan megvastagszik a felhőzet, de éjszaka a Dunától keletre, szerda délelőtt a Tiszántúlon lehetnek még kevésbé felhős vagy vékonyabb felhőzettel borított körzetek.

A hajnali óráktól egyre többfelé várható csapadék: a legtöbb helyen eső, de a dunántúli hegyekben, az Északi-középhegységben, sőt Komárom-Esztergom, Pest és Nógrád megyékben síkvidéken is havas eső, hó is valószínű. Hajnalban, reggel átmenetileg a nyugati határnál, az Észak-Alföldön ónos eső is lehet. A déli, délkeleti szél a Dunántúlon megélénkül.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában +2 és -5 fok között alakul, az Északi-középhegység völgyeiben, a Nyírségben kissé hidegebb is lehet.

A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán többnyire 1 és 7 fok között várható.

hirado.hu - met.hu