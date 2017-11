A határon túli magyar gyermekeknek is jár a babakötvény

2017. november 28. 22:35

A nem Magyarországon élő magyar gyermekek is megkaphatják az életkezdési támogatást - erről döntött az Országgyűlés. A babakötvény kiterjesztését Orbán Viktor miniszterelnök jelentette be még májusban, a Családok Budapesti Világtalálkozóján – hangzott el az M1 Híradójában.

A életkezdési támogatást, vagyis a babakötvényt 2006 óta kapják az újszülöttek. A gyermek születésekor a magyar állam 42 500 forintot utal át az úgynevezett Start-számlára, később a szülők is fizethetnek be mellé, amit az állam is kiegészít. Az összeg pedig a gyermek 18. születésnapjáig kamatozik.

152 igen és 21 tartózkodás mellett, ellenszavazat nélkül fogadta el kedden az Országgyűlés, hogy a jövőben a nem Magyarországon élő magyar gyermekek is megkaphatják a babakötvényt. Visszamenőleg kérhetik azok a szülők is, akiknek gyermeke idén június 30-a után született.

Változás az is, hogy a felhasználással kapcsolatos megkötéseket eltörölték, vagyis mostantól a pénzt bármire költheti a gyerek 18. születésnapja után. Az ügyintézés is egyszerűbbé válik: azokban az országokban, ahol nem ismerik el a kettős állampolgárságot, a magyar igazolvány felmutatásával is lehet kérni a támogatást.

Az életkezdési támogatás és a Start-számla felhasználási lehetőségének kibővítése része a kormány gyermekvállalást ösztönző akciótervének.

hirado.hu - M1 Híradó