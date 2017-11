Gulyás: egységes védőnői bértáblára van szükség

2017. november 29. 12:34

Fontos, hogy mihamarabb szülessen meg az egységes, a pályán töltött időt is figyelembe vevő védőnői bértábla - mondta egy szerdai budapesti szakmai egyeztetést követően tartott sajtótájékoztatón Gulyás Gergely Fidesz-frakcióvezető.

Hangsúlyozta: az utóbbi években sokat javultak a védőnők munka- és bérkörülményei, de "minden előrelépés újabb feladatokat ad, és ma is szép számmal vannak megoldandó feladatok". Ezek között említette, hogy a garantált bruttó bérminimum 180 ezer forint fölé emelkedésével elmosódik a különbség a frissen belépettek és a hosszabb ideje a pályán dolgozók között.



Mint mondta, a cél az, hogy a megemelt bérminimumot mindenki megkapja, de a régebben a területen dolgozók fizetése a pályán töltött idővel arányosan emelkedhessen.



A tisztázandó technikai kérdések között említette, hogy feladat- vagy pontrendszeralapú legyen a terület finanszírozása, mi a feladata a gyermekvédelem területén a védőnőknek, és miként alakulnak át az iskolákban működő védőnők feladatai az oktatási rendszer változásával.



Gulyás Gergely megjegyezte, nyilvánvalóan több feladata van egy védőnőnek egy szakközépiskolában, mint egy gimnáziumban, ahol a családi háttér több gyermek esetében rendezett.



Mint mondta, a szakmai fórumon elhangzott felvetéseket az egészségügyért felelős államtitkárhoz továbbítják Bábiné Szottfried Gabriellával, az Egészségügyi Szakmai Kollégium védőnői tagozatának vezetőjével.



Bábiné Szottfried Gabriella arról beszélt: nagyon nagy bérkülönbségek mutatkoznak az ágazatban, hiszen nem ritka, hogy valaki a bérminimumot kapja, függetlenül a pályán töltött időtől, míg ahol a fenntartó jobban odafigyel és megbecsüli a védőnőt, akár ennek duplája is lehet a bruttó fizetés.



Közlése szerint ezeket hozná egy szintre az egységes bértábla, alapkoncepcióként az egészségügyi szakdolgozói bértáblához igazítva a juttatásokat.



Király Nóra, a Fiatal Családosok Klubja (Ficsak) alapítója, Újbuda alpolgármestere arra hívta fel a figyelmet, hogy milyen fontos szerepe van a több mint százéves múltra visszatekintő védőnői hálózatnak.



Kiemelte: Újbuda mindent megtesz azért. hogy jól működjön a hálózat, így náluk "a védőnők inkább attól tartanak, hogy mi lesz hogyha állami szabályozásra kerül a szolgálat", de ezen a konzultáción is elhangzott, hogy "nem kell ettől félniük". Arra biztatta a fiatal pályakezdő nőket, hogy válasszák ezt a hivatást.

MTI