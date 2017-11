Romániában harminc százalékkal nő a minimálbér

2017. november 29. 16:36

Romániában 2018 január elsejétől a jelenlegi 1450 lejről (97 150 forint) 1900 lejre (127 300 forint) nő a garantált bruttó minimálbér. Az erről szóló határozatot szerdai ülésén fogadta el a bukaresti kormány.

A minimálbér az átlagos 167 órás havi munkaidőnek, tehát 11,4 lejes órabérnek felel meg.



A kabinet azzal indokolta a kormányprogramban előirányzottnál sokkal nagyobb mértékű emelést, hogy - egy november elején elfogadott sürgősségi kormányrendelettel - jövő év elejétől a munkavállalókra hárítottak minden társadalombiztosítási járulékot.



A minimálbér több mint harminc százalékos emelkedése így valójában kevesebb mint száz lejjel (9,1 százalékkal) növeli a legkevesebbet kereső munkavállalók nettó bérét, miközben az őket alkalmazó vállalkozások munkaerőköltsége is ugyanilyen mértékben (9,2 százalékkal) nő.



Az eddigi ütemterv szerint januártól 1500 lejre kellett volna emelkednie a minimálbérnek. Tavaly év végén a bruttó minimálbér még 1250 lej volt.



A román kormány döntése értelmében jövő évtől kezdődően a munkáltatók és munkavállalók között jelenleg megoszló tb-járulékok helyett kizárólag ez utóbbiak bruttó fizetését terhelik meg 35 százalékos tb-járulékkal, a munkáltatónak ezenfelül csak a bruttó bér 2,25 százalékát kell befizetnie egy úgynevezett munkabiztosítási alapba. Ugyanakkor a jelenlegi 16-ról 10 százalékra csökken januártól a jövedelemadó Romániában. Ilyen körülmények között a munkáltatóknak mintegy 20 százalékkal meg kellene emelniük a bruttó béreket ahhoz, hogy az alkalmazottak nettó jövedelme ne csökkenjen.



A szakszervezetek nem bíznak abban, hogy a versenyszférában is minden munkáltató a bruttó bérek növelésére fordítja az eddig tb-járulékokra befizetett összeget, hogy a nettó bérek ne csökkenjenek. Aggodalmukat azok az elemzői vélemények is erősítik, amelyek szerint a minimálbér megemelése is elbocsátásokhoz fog vezetni a rosszul fizető cégeknél. Az érdekvédelmi szervezetek emiatt több ízben tüntettek a kormány járulék- és adóintézkedései ellen, de a Mihai Tudose vezette szociálliberális kabinet kitartott ezek bevezetése mellett.

MTI