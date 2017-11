Magas váltságdíjért raboltak el egy nőt Lengyelországban

2017. november 29. 16:40

Közel kétszáz rendőr bevetésével letartóztatták a dél-lengyelországi Sziléziai vajdaságban egy üzletember élettársának elrablóit, akik lengyel viszonylatban "rekordösszegű" váltságdíjat követeltek - tájékoztatott a varsói rendőr-főkapitányság szerdai sajtóértekezletén.

A sajtókonferencián elhangzottak szerint a sziléziai Bielsko Biala városban élő 43 éves asszonyt már november 13-án rabolták el egy színlelt közúti rendőrségi ellenőrzéskor. Élettársa értesítette a rendőrséget, és a hatóságokkal együttműködve kifizette a váltságdíjat. A túsz jó egészségi állapotban négy nap elmúltával kiszabadult.



A rendőrségi közlemény "rekordösszegű" váltságdíjat említett, az RMF FM lengyel kereskedelmi rádió hivatalosan meg nem erősített értesülései szerint 1,2 millió eurót fizettek ki.



Kétszáz rendőr bevetésével, a cseh és a szlovák hatóságok bevonásával fogták el az elkövetőket, három középkorú, büntetett előéletű lengyel férfit. Közülük kettőt múlt hétfőn fogtak el, a lengyel főügyész-helyettes szerdai közlése szerint a bíróság már el is rendelte ideiglenes három hónapos letartóztatásukat. A banda vezetőjét kedden vették őrizetbe egy közúti hajsza után, mely során az illető letarolt egy rendőrautót.



Az egyik elkövetőnél a kifizetett váltságdíj egy részét is megtalálták.



Az ügyben továbbra is nyomoz ügyészség szervezett bűnözés- és korrupció elleni osztálya. Az elkövetők a lengyel jog szerint 3 évesnél magasabb szabadságvesztéssel büntethetők.

