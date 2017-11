Juncker megteremtené a legális bevándorlás lehetőségét

2017. november 29. 16:57

Törvényes lehetőséget kell teremteni az Európai Unióba irányuló bevándorlásra - mondta Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság elnöke a Deutsche Welle (DW) német nemzetközi közszolgálati médiatársaságnak.

Az uniós végrehajtó testület vezetője a szerdán kezdődött EU-Afrika csúcstalálkozó alkalmából készült interjúban kiemelte, hogy "a migráció korunk egyik nagy kihívása", és "nemcsak a jövőt kell előkészíteni, hanem már tegnap fel kellett volna készülni a jelenre".



Azonban az uniós tagállamok nem mindig fogadnak el javaslatokat a bizottságtól, amely már 2001-ben javaslatot tett az uniós külső határok védelmét szolgáló rendszer felépítéséről. A tagállamok ezt elutasították, "hogy később kiköveteljék", így aztán végül megvalósult "a külső határok közös ellenőrzése" - mondta Jean-Claude Juncker.



A keresztényszociális luxemburgi politikus hangsúlyozta, hogy mindig is a legális migráció mellett foglalt állást. Mint mondta, az Európába vezető és az Európán belüli "legális migrációs útvonalak" nélkül "elveszettek vagyunk".



Akik "nem tudnak belépni az európai házba a kapun, továbbra is megpróbálnak majd bejutni a hátsó ajtón", ezért "legális útvonalakra van szükségünk" - tette hozzá.



Európának "nyilvánvalóan" szüksége lesz bevándorlásra a következő évtizedekben, "ezért legális útvonalakat kell teremtenünk mindazok számára, akik akarnak és képesek jönni" - mondta Jean-Claude Juncker.



A bizottság vezetője a tartalomszolgáltatást több nyelven folytató DW német nyelvű hírportáljának beszámolója szerint aláhúzta, hogy az EU-nak a nemzetközi kapcsolatok valamennyi területére kiterjedő szolidaritást kell vállalnia Afrikával.



Mint mondta, Afrika nem olyan kontinens, amely "majd csak holnap jelenik meg a történelemkönyveinkben", hiszen "mindig a történelmünk része volt", annak ellenére, hogy "egyes európaiak nem akarnak tudomást venni erről".



Jean-Claude Juncker a Die Welt című német lapnak is nyilatkozott az EU-Afrika csúcstalálkozóról, vállalásaik teljesítését kérve a tagállamoktól. Kiemelte, hogy 4,1 milliárd euró (1270 milliárd forint) uniós forrás mozgósításával egy 44 milliárd eurós beruházási tervet lehet elindítani a "közös európai-afrikai jövő" érdekében, és ezt az összeget akár meg is lehet duplázni a tagállamok támogatásával.



A többi között magánvállalatok afrikai beruházásaihoz nyújtandó állami garanciavállalások révén összeálló terv azt is szolgálja, hogy a fejlesztési segélyezés helyét átvegye Európa és Afrika egyenrangú partnerségen alapuló együttműködése - mondta a bizottság elnöke.



Hangsúlyozta, hogy "minden egyes euró befektetés a jövőbe, fiatal emberek esélyeibe, az ellátásbiztonságba és egy jobb határigazgatási rendszerbe". Az elefántcsontparti Abidjanban rendezett kétnapos EU-Afrika csúcstalálkozó a jövőről szól, hiszen "Afrika a legfiatalabb kontinens, és fontos partner közös jövőnk alakításához" - mondta Jean-Claude Juncker.

MTI