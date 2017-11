Betlehemes lengyel vándorkiállítás Nyíregyházán

2017. november 29. 18:22

Betlehemes lengyel vándorkiállítás nyitja meg kapuit a nyíregyházi Jósa András Múzeumban pénteken.

A lengyel néprajzi múzeumból válogatott kiállítás Nyíregyháza testvérvárosából, Rzeszów-ból érkezik a szabolcsi megyeszékhelyre, ahol főként különböző betlehemeket tekinthetnek meg az érdeklődők - hangzott el az eseményt beharangozó szerdai sajtótájékoztatón.



A tárlaton olyan karácsonyi díszek is ki lesznek állítva, amelyeket a lengyel kézművesek közösen készítenek a helyi gyerekekkel. Az érdeklődők megismerhetik például az úgynevezett krakkói betlehemet, amelyet lengyelül szopkának, azaz jászolnak hívnak. Ennek elkészítése Lengyelországban az adventi előkészületek része: a faragott betlehemes makettek hagyománya egészen a 13. századba nyúlik vissza és a feljegyzések szerint középkori Krakkóban készítették az első ilyen műremeket. A karácsonyi időszakban minden templomban lehet találni betlehemest, de a lengyel szopkaépítés különleges termékeit, a jellegzetes, csúcsos templomot formázó faszerkezetek legszebbjei ma is Krakkóban láthatóak: a lengyel város piacterén minden évben versenyeket tartanak, ahol a Mária-templom mására készült, nem ritkán több méter magas szerkezetek építői versengenek a legszebb alkotásnak járó díjért.



A nyíregyházi múzeum múzeumpedagógiai foglalkozásokkal egyaránt készül erre a kiállításra, a városháza előtti Kossuth téren felállított kuckóban a gyerekek elsajátíthatják az ünnepi kiegészítők készítésének minden rejtélyét. A kiállítást január 15-ig látogatható a nyírségi nagyvárosban.



Pénteken tartják meg a Jósa András Múzeum napját is: Kelet-Magyarország legrégibb közművelődési és tudományos intézménye az 1868. december 1-jén alakult és 1918 őszétől viseli az alapító Jósa András, Szabolcs vármegye egykori tisztifőorvosa nevét. Az eseményen többek közt koszorúzással és előadásokkal emlékeznek meg a 150 éves intézmény történetéről.

MTI