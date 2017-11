Mráz: Politikai káosz kezd kialakulni Németországban

2017. november 30. 09:48

Több mint két hónap telt el a választások óta, de még mindig nem sikerült kormányt alakítania Angela Merkelnek. A jelenlegi állás szerint ismét nagykoalíciós kormány lehet.

Németország „elveszteni látszik” azt a nagy előnyét, ami 70 évvel a második világháború után mindig is jellemző volt az országra: hogy stabil politikai rendszerük van. Most politikai káosz kezd kialakulni. Merkel elszenvedi a 2015-ös rossz döntésének (a migráció kapcsán – a szerk.) sokadik következményét is. Sem a számára kívánatos koalíció nem jött össze, sem a nagykoalíció, amely lehet, csak húsvétra alakul meg – mondta Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Csoport vezetője az M1 Ma este című műsorában.

Merkel is bukhat

Emlékeztetett: az előző ciklusban is nagykoalíció kormányozta az országot, akkor 80 százalékos többséggel, ám ha most Merkelék végül összeállnak a szociáldemokratákkal, akkor is csak 56 százalékos lesz a támogatottságuk – ez inkább egy klasszikus kormánytöbbségnek felel meg.

Ha azonban a német politikai elit képtelen lesz stabil kormányt alakítani, akkor a választók meg fogják büntetni a pártokat, aminek a CDU és az SPD lehet a vesztese. A legutóbbi voksoláson is komolyan visszaesett a támogatottságuk, a hagyományos néppártok kudarcának pedig az Alternatíva Németországért, vagy a szabaddemokraták lehetnek a nyertesei – magyarázta. Hozzáfűzte: ha nagyon meggyengülnének a kereszténydemokraták, akkor az akár Merkel vesztét is jelenthetné.

Összejöhet az érdekházasság

Azzal kapcsolatban, hogy akár a szociáldemokraták is újrapozicionálhatnák magukat egy esetleges választásra, azt mondta: bármi megtörténhet Németországban, nem volt ilyen 1945 óta. Az sem biztos, hogy az SPD elnökét újra megválasztják két évre a december 9-i pártkongresszuson. A szociáldemokratáknak dönteniük kellene arról is, mit akarnak a 21. században. „A kérdések sorakoznak, a válaszok hiányoznak” – fogalmazott.

Szerinte egyébként ideiglenesen vélhetően meghosszabbítják majd Martin Schulz mandátumát és támogatják a nagykoalíciós tárgyalások felvételét – folytatta. Ennek azonban hatalmas lesz az ára, ugyanis a CDU/CSU és az SPD „érdekházasságot” fog kötni. Erősek a kételyek, hogy Németország erős kormányt tud-e majd alakítani – vetítette előre.

Egyik szemünk sír, a másik nevet

Kitért Magyarország helyzetére is. Mint mondta, a magyar gazdaság ezer szállal kötődik Németországhoz, ezért érdekelt egy stabil kormányban. Merkel újraválasztása ugyanakkor – francia szövetséggel – föderális Európa-politikát is jelentene, tehát „az egyik szemünk sír, a másik nevet, amikor a helyzetet látjuk” – állapította meg.

