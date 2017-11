Dzurinda: Orbán politikája egyelőre rendben van

2017. november 30. 10:41

Figyelemmel kíséri Orbán Viktor politikáját, mely szerinte egyelőre rendben van – mondta Mikulás Dzurinda volt szlovák külügyminiszter és kormányfő a Körkép.sk-nak adott interjújában.

„Nem vagyok ideges amiatt, hogy Varsóban és Budapesten is más hangokat hallani. Épp ellenkezőleg, ezeket a hangokat is meg kell érteni. Sőt, néha, mi szlovákok is világosan tolmácsolhatnánk őket Brüsszelben vagy Párizsban” – fogalmazott az interjúban a volt kormányfő.

Mikulás Dzurinda volt szlovák miniszterelnök. MTI Fotó: Kovács Attila

Szerinte „nem minden hülyeség”, amit Orbán és Kaczynski mond, ám a központosítás mértéke aggasztja. Gyakran van ugyanakkor olyan érzése, hogy a brüsszeli európai adminisztráció beleavatkozik a tagországok hatáskörébe és keveset konzultál velük. Ezzel szemben úgy véli, hogy Brüsszelnek tárgyilagosnak kellene lenni a visegrádiakkal. „Nem kell tőlük többet elvárni annál, mint ami reálisan elvárható, sőt, a szétbomlasztó helyzetébe sem kell őket belenyomni. A V4-nek egyesítőknek, kovásznak kellene lenniük” – állapította meg.

Hozzátette: nem tud róla, hogy a szlovák kormány tolmácsolna Budapest és Varsó, illetve Brüsszel között, de amikor találkozik Orbán Viktorral, „elég nyíltan” beszélnek egymással.

Azzal kapcsolatban, hogy az Európai Néppártban felmerült a Fidesz kizárása a frakcióból, ami végül nem történt meg, azt mondta: ilyen messzire tárgyalás még nem jutott el. „Afelől viszont nincs kétségem, hogy az Európai Néppárt elnökei és képviselői intenzív megbeszéléseket folytattak és folytatnak Orbán Viktorral” – fogalmazott.

Hozzáfűzte azt is, hogy szerinte a magyar miniszterelnök arról ismert, hogy „jól megkülönbözteti a piros vonalakat, megpróbál a határon egyensúlyozni úgy, hogy ne csússzon meg annyira, hogy ne tudjunk vele továbbra is együttműködni”.

