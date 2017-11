Fazekas: erős közös uniós agárpolitikára van szükség

2017. november 30. 14:27

A közös uniós agrárpolitikának a minőségi, természetes és egészséges élelmiszertermelést kell szolgálnia, Magyarország ezen belül a GMO-mentes termelést támogatja; a gazdabarát politikának pedig elő kell segítenie a vidéki lakosság megélhetésének biztosítását is - mondta Fazekas Sándor földművelésügyi miniszter az MTI-nek csütörtökön Párizsban, egy konferencián.

A tárcavezető a Politico brüsszeli hírportál által szervezett mezőgazdasági és élelmezésügyi találkozón ismertette a közös uniós agárpolitikáról kialakított magyar álláspontot.



Fazekas Sándor elmondta: Magyarország hajlandó a tagállami hozzájárulások megemelésére, de nem támogatja a társfinanszírozást, azaz az egyes agrárpolitikai programok plusz finanszírozását egy-egy ország anyagi helyzete szerint. Ez ugyanis felborítaná a közös agrárpolitikát, és így eltérő nemzeti megoldások és pénzügyi hátterek jönnének létre a gazdák számára, ami versenytorzító hatású lenne.



Fazekas Sándor problémaként jelölte meg azt, hogy Brüsszel migrációs célra kíván elkülöníteni összegeket az agrárpolitika rovására, miközben a plusz célokhoz is megfelelő forrásokat kellene biztosítani.



Az Európai Bizottság szerdán bemutatta a közös uniós agárpolitika főbb elveit tartalmazó, készülő javaslatait. A hangsúlyt egyebek között arra helyezte, hogy a tagállamok szélesebb hatáskört kapjanak azt illetően, hogyan és hová fektetik be közös agrárpolitikából származó támogatásokat annak érdekében, hogy teljesüljenek a környezetvédelemmel, klímaváltozással és fenntarthatósággal kapcsolatos ambiciózus közös célok.



Fazekas Sándor szerint a javaslatok környezetvédelmi irányultságát még tisztázni kell annak érdekében, hogy a jelenlegi rendszernél ne váljon összetettebbé és bürokratikusabbá a jövőbeni uniós agrárpolitika.



Az eddig érvényes és a gazdák által elfogadott zöldítés helyett Fazekas Sándor megítélése szerint most egy kiterjedtebb környezetvédelmi szemléletű megoldást javasol az Európai Bizottság. Az új terhek mellé pedig plusz finanszírozást is biztosítani kell a gazdáknak, miután az európai piacon is jelen lévő, nem uniós konkurenseknek nem írnak elő ilyen feltételeket. Ezért az ebből adódó hátrányokat ki kell egyenlíteni - hangsúlyozta a miniszter.



Arra is felhívta a figyelmet, hogy Európában a legmagasabb szintű minőségi élelmiszertermelés a jellemző, és az ehhez társuló feltételrendszer az élelmiszerbiztonságban is megnyilvánul, eközben más kontinenseken tömegtermelés folyik, és sokkal több az élelmiszerbotrány. A közös agrárpolitika feladata, hogy a támogatáspolitikával és a piaci szabályozással segítse a gazdákat abban, hogy a vásárlóknak kiváló termékekkel szolgáljanak - mondta Fazekas Sándor.



A miniszter emlékeztetett arra, hogy Franciaország és Magyarország szoros partner a közös agrárpolitika területén, mindkét ország saját termelésre és nem importból történő ellátásra törekszik, valamint szabályozott keretek között képzeli el a kereskedelmet. Ezért a magyar miniszter a jövőbeni közös agrárpolitikával kapcsolatos álláspontokról és az előző időszakban kialakult együttműködések folytatásának részleteiről is egyeztet francia kollégájával, Stéphane Travert-rel a pénteki kétoldalú találkozójukon.

MTI