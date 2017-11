Kolinda Grabar: Horvátország nem volt agresszor

2017. november 30. 14:31

A hágai Nemzetközi Törvényszék (NT) szerdán nem Horvátország és a horvát nép felett ítélkezett; Horvátország nem volt agresszor és a legtöbbet tett Bosznia-Hercegovina függetlenségéért - mondta csütörtökön Kolinda Grabar-Kitarovic horvát államfő a Horvátország számára kedvezőtlen ítélet, illetve egy vádlott horvát tábornok öngyilkossága miatt összehívott zágrábi sajtótájékoztatóján.

A ítélethirdetéskor a horvát elnök Izlandon járt, de megszakította útját és hazautazott. Sajtótájékoztatóján kiemelte: "a horvátok elsőként védekeztek a nagyszerb agresszió ellen". Horvátországot (Slobodan) Milosevic volt jugoszláv és szerb elnök "Nagy Szerbiája" és a jugoszláv néphadsereg támadta meg, Horvátország senkit se támadott meg - hangsúlyozta Grabar-Kitarovic. Az államfő szerint Horvátország, élén Franjo Tudjman akkori elnökkel az Egyesült Államokkal karöltve a legtöbbet tett Bosznia-Hercegovináért, minden tekintetben elismerte az ottani függetlenségi referendumot.



A hágai bíróság nem teljesítette alapvető célját - hangsúlyozta. "Politikai döntéshozóvá vált, nem pedig igazságszolgáltatási testületté, megpróbált mesterségesen egyensúlyt teremteni a bűncselekmények elkövetői között" - mondta. Ugyanakkor hozzátette: "nekünk horvátoknak erősnek kell lennünk és be kell ismernünk, hogy nemzettársaink Bosznia-Hercegovinában követtek el háborús bűncselekményeket, és ezért felelniük kell. Igazságtalannak nevezte, hogy nem büntették meg azokat a bosnyákokat és szerbeket, akik horvátok ellen követtek el bűncselekményeket Boszniában.



A hágai testület szerdai jogerős ítéletében 25 év szabadságvesztésre ítélte Jadranko Prlicet, az 1993-ban egyoldalúan kikiáltott, később megszűnt Herceg-Boszna Horvát Köztársaság "kormányfőjét", míg Bruno Stojicot, Slobodan Praljakot és Milivoj Petkovicot 20-20 év, Valentin Coricot 16, illetve Berislav Pusicot 10 év börtönnel sújtották. A törvényszék emellett megállapította Horvátország akkori vezetőinek felelősségét is a csoport által elkövetett bűncselekményekben.



Slobodan Praljak volt horvát tábornok a tárgyalóteremben megmérgezte magát. Az ítélete ismertetése után azt kiáltotta, hogy ő nem háborús bűnös, és megvetéssel elutasítja a vádakat, majd kiivott egy mérget tartalmazó üvegcsét. A Nova TV helyszínre küldött tudósítója csütörtökön azt mondta, hogy Praljak már a tárgyalóteremben meghalt. Ügyvédje úgy vélte: későn érkezett a segítség, az épületben mindössze egy orvos tartózkodott.



Az államfő zágrábi sajtótájékoztatóján kifejezte részvétét Praljak volt horvát tábornok családjának. Szavai szerint Praljak inkább önkezével vetett végett életének, minthogy éljen elítéltként olyan tettekért, amelyekről határozottan hitte, hogy nem követte el.



A holland ügyészség szerint a fiolában halálos vegyi elegy volt, a horvát lapok pedig azt írták, hogy nagy valószínűséggel ciánt tartalmazott. Az ügyben megszólalt Vojislav Seselj szerb ultranacionalista politikus is, aki maga is több évet töltött a hágai törvényszék scheveningeni börtönében, mert háborús és emberiesség elleni bűncselekményekkel vádolták. Egy szerb lapnak úgy nyilatkozott: a vádlottakat teljes motozásnak vetik alá, mielőtt belépnek a tárgyalóterembe és amikor elhagyják. Úgy vélte: Praljak a méreggel teli fiolát a nemi szervére kötözve vihette be a tárgyalóterembe. "Az az egyedüli hely a testünkön, amelyet nem érintenek meg" - mondta Seselj.

