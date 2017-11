Advent a böjt, a bűnbánat és a jócselekedetek ideje

2017. november 30. 15:01

Vasárnap kezdődik az advent, a karácsonyra történő lelki felkészülés négy vasárnapon át tartó időszaka. A katolikusok ilyenkor böjttel, bűnbánattal és jócselekedetekkel készülnek Jézus születésének ünnepére - olvasható a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia (MKPK) MTI-hez eljuttatott csütörtöki közleményében.

Az adventi készület hagyománya a 4. századból ered: a vízkeresztkor tartott keresztelések előtt tartottak háromhetes előkészületi időt. A következő században ez a várakozás átalakult: a keresztények már a karácsonyra, Jézus születésének ünnepére készültek az ünnepet megelőző hat héten keresztül. Ez rövidült le a négy vasárnapon átívelő adventre - írták.



A hagyományos, három lila és egy rózsaszín gyertyával díszített adventi koszorú, amelyet nemcsak a templomban, hanem a családokban és más közösségekben is elkészítenek, a közös karácsonyvárást segíti. A gyertyák színe szimbolikus jelentőségű: a lila a bűnbánatra, a rózsaszín az örömre utal.



A legjellegzetesebb adventi liturgia a napfelkelte előtt tartott hajnali "angyali mise", a roráté, az együtt várakozás a Szűzanyával.



Az adventi időszakban nem díszítik virággal az oltárt a templomokban, az orgona csak az énekek kíséretére szorítkozik, a miséző pap violaszín miseruhát ölt.



Kedvelt szokás még a keresztény családok közös Szent Család-járása. Ennek során egy kisebb közösség tagjai vagy több család gyűlik össze hétről hétre más otthonban a Szűz Máriát, Szent Józsefet és a gyermek Jézust ábrázoló kép előtt, hogy együtt imádkozzanak.



"Az adventi előkészület során a böjtölés és bűnbánat mellett tettekben megnyilvánuló jócselekedetekkel is készülünk az ünnepre. Ebben az időszakban még inkább figyelünk a körülöttünk élő elesettekre. A hétköznapi jótettek mellett a Karitász szervezetek akcióihoz csatlakozva is segíthetünk a rászorulókon" - fogalmaztak.

MTI