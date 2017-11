Csehországnak a NATO nélkül is meg kell védenie önmagát

2017. november 30. 21:23

A cseh hadseregnek képesnek kell lennie arra, hogy megvédje Csehországot a NATO nélkül is - jelentette ki csütörtökön Tomio Okamura (Szabadság és Közvetlen Demokrácia-SPD) cseh képviselőházi alelnök.

Ideális esetben Csehországnak képesnek kell lennie önállóan is gondoskodni saját védelméről - hangsúlyozta Okamura, példaként Ausztriát és Svájcot hozva fel, amely országok nem tagjai az észak-atlanti szövetségnek.



Okamura ugyanakkor elmondta: jelen pillanatban Csehország NATO-tagságának nincs alternatívája. Szerinte a cseh hadsereg egyelőre nem képes teljeskörűen ellátni az ország védelmének feladatát.



"Őszintén megmondom, személy szerint ellenzem Csehország NATO-tagságát. Nem akarjuk, hogy cseh területen bármiféle külföldi hadsereg legyen" - jelentette ki Okamura. Kiemelte azt is, hogy szükségesnek tartja fejleszteni a cseh haderőt, amelynek Csehország védelmének szerepét szánja, nem pedig - mint mondta - azt, hogy idegen érdekeket védjen több ezer kilométerre Csehországtól.



A Tomio Okamura vezette bevándorlásellenes SPD-t, amely az októberi parlamenti választásokon negyedik helyen végzett, a cseh sajtó szélsőségesnek tartja.



A nap folyamán Radek Kotent, az SPD egyik parlamenti képviselőjét választották a törvényhozás belbiztonsági ügyekkel foglalkozó bizottságának elnökévé. A jelen lévő 171 cseh honatya közül 95-en támogatták Kotent. Saját pártjának képviselői mellett a választásokon győztes, Andrej Babis vezette jobbközép ANO mozgalom és a Cseh- és Morvaország Kommunista Pártja (KSCM) képviselői is az 52 éves politikusra szavaztak.



A CTK cseh hírügynökség úgy értesült, hogy Koten tagja az "Oroszország igaz barátunk" nevű Facebook-csoportnak, amely egyebek mellett követeli Csehország kilépését az EU-ból és a NATO-ból. Választási kampányában "a nyugati világ iszlamizálódása" ellen emelt szót, azt hangoztatva, hogy nem kíván "multikulturális keveréktársadalmat".



Koten régóta oroszbarát propaganda terjesztőjeként is ismert, s biztonsági kockázatot jelent - hangsúlyozta Helena Langsadlova, a TOP 09 ellenzéki párt politikusa. Okamura alaptalannak nevezte a bírálatot. A cseh-japán gyökerekkel rendelkező parlamenti alelnök szerint Koten olyan ember, "akin nem esett szégyenfolt".

MTI