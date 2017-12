Üzenetei sodorják bajba Donald Trumpot

2017. december 1. 09:42

Hivatalosan nem mondták le Donald Trump állami meghívását Nagy-Britanniába, de többek között Theresa May miniszterelnök is rosszal­lását fejezte ki, amiért az amerikai elnök a Twitter-profilján megosztotta egy marginális brit szélsőjobboldali szervezet muszlimellenes videóit. Az ellenőrizetlen hitelességű felvételeken legalábbis muszlimok által elkövetett erőszakcselekmények láthatók. Sadiq Khan, London muszlim polgármestere arra szólította fel a brit kormányt, hogy vonja vissza a Trump nevére szóló, formálisan II. Erzsébet királynő nevében kiadott meghívást.

America First és Britain First: csak az ország neve a különbség, látszólag ugyanazzal az üzenettel – az első az amerikai elnök tavalyi választási kampánymottója volt (Amerika az első), az utóbbi pedig egy marginális, EU- és muszlimellenes brit szélsőjobboldali csoport elnevezése.

Donald Trump elnököt most az sodorta egy kisebb diplomáciai válság kellős közepébe, hogy a Twitter mikroblogon megosztotta ­Jayda Fransen, a Britain First egyik vezetője videóit, amelyeken – legalábbis a felvételek címkézése szerint – muzulmánok által elkövetett erőszak látható.

Az egyiken egy szakállas, muszlim viseletű férfi egy Szűz Mária-szobrot tör össze, egy másikon egy állítólagos muszlim egy mankóval járó szőke fiatalt ver össze – noha nem világos, beállított jelenetről van-e szó –, a harmadikon pedig egy tetőről dobnak le valakit.

Az üzenetek heves reakciókat váltottak ki Nagy-Britanniá­ban, ahol különösen károsnak tartják, hogy egy marginális csoportosulást – Fransen 2014-ben 0,1 százalékot kapott egy brit parlamenti időközi választáson – az amerikai elnök a 43 millió fő által követett Twitter-profilján népszerűsít.

Trump óráról órára a legkülönbözőbb Twitter-üzeneteket teszi közzé – legutóbb a tőzsdétől kezdve Észak-Koreán át a média- és szexuális zaklatási ügyekig bezárólag számos fejleményt kommentált –, és ezek korábban is előidéztek már diplomáciai bonyodalmakat, saját stábjának is fejfájást okozva. Most – szóvivője útján – először Theresa May brit kormányfő utalt rá, hogy Trump helytelenül cselekedett, amikor megosztotta a videófelvételeket.

Ezt az elnök Twitter-üzenetben utasította vissza; szerinte Maynek inkább a nagy-britanniai iszlamista terrorizmusra kellene összpontosítania, nem pedig rá. Amber Rudd brit belügyminiszter tegnap a londoni alsóházban is szóvá tette Trump üzeneteit, elhatárolódva a gyűlöletkeltő csoportoktól.

Sadiq Khan, London muszlim polgármestere, aki korábban is azon a véleményen volt, hogy Trumpot nem lenne szabad állami látogatásra meghívni, most az invitálás visszavonására szólította fel Londont. De a Downing Street szerint a meghívás továbbra is áll, már csaknem egy éve.

London – elvben legalábbis – a részben skót és ír származású amerikai elnök legszorosabb szövetségese; Trumpnak üzleti érdekeltségei, golfcentrumai is vannak Skóciában.

magyaridok.hu - MTI